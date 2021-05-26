SZ: ставки высоки — Сербия начнёт поставки «Спутника V» собственного производства на Балканы

В июне Сербия начнёт поставки «Спутника V» собственного производства в соседние страны, пишет Süddeutsche Zeitung. Как утверждает издание, экспорт вакцины усилит влияние Москвы и Белграда на Балканах. Будет ли предприятие иметь успех, пока неясно: «Спутник V» пока не одобрен ВОЗ и EMA, а значит тем, кому необходимо въехать на территорию ЕС, придётся подождать.

Для Сербии ставки высоки: кандидат на вступление в Евросоюз, одновременно поддерживающий тесные отношения и с Россией, инвестирует €50 млн в первое европейское производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». С июня российской вакциной будет снабжаться не только Сербия, но и весь регион, что также усилит влияние Москвы и Белграда на Балканах, пишет Süddeutsche Zeitung.

Сразу после того, как в 2020 году в Сербии разразилась пандемия коронавируса, Министерство обороны России направило туда специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты и больничное оборудование. «Российские военные специалисты нам во многом помогли — были почти в каждой больнице, в домах престарелых, в госучреждениях, где самый большой риск инфицирования», — заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

В конце декабря 2020 года в Белград прибыли первые партии «Спутника V». Шестого января в стране началась вакцинация: жители Сербии могли привиться российским «Спутником V», китайским препаратом Sinopharm, вакциной BioNTech/Pfizer и Covishield, вакциной, производимой в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Президент Александр Вучич неоднократно передавал вакцины соседним странам: недавно он заявил о готовности предоставить Чехии 100 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer. По мнению газеты, он вполне имел на это право, поскольку половина жителей Сербии уже вакцинирована, а готовность сделать прививку, особенно среди молодёжи, невысока.

Производство началось в апреле. Первые 2 тыс. доз Белград направил для проверки российскому разработчику «Спутника V», в Центр имени Гамалеи. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович объявил: «Институт Гамалеи подтвердил, что вакцины, произведённые в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества». В данный момент Москва поставляет дополнительное оборудование. «Если сейчас, в мае, всё пойдет как запланировано, то уже в июне у нас будут большие объёмы, и тогда не только Сербия сможет вздохнуть спокойно, но и весь регион — ведь вакцин хватит для всех граждан, включая наших соседей», — похвастался министр здравоохранения Лончар.

Неясно, будет ли сербское производство «Спутника V» иметь успех. Как утверждает издание, чешский и словацкий регуляторы и известные врачи недавно выразили сомнения относительно поставленных партий и данных Москвы о высокой эффективности вакцины. «Спутник V» ещё не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

С 10 мая EMA и ВОЗ проводят мероприятия по проверке качества методов производства. По словам представителя ВОЗ, они продлятся до июня. По сообщениям от 18 мая, ВОЗ до сих пор не получила из Москвы всех необходимых данных, дата утверждения в настоящий момент неизвестна. Кроме того, Сербия до сих пор не подавала заявление о разрешении на применение вакцины «Спутник V» белградского производства. Министерство здравоохранения Сербии оставило без ответа запрос Süddeutsche Zeitung о том, будет ли такое заявление подано в EMA или ВОЗ и когда.

Для многих граждан Сербии и потенциальных потребителей белградского «Спутника V» на Балканах разрешение EMA или ВОЗ является важным, если не решающим критерием, поскольку туристам из третьих стран, полностью вакцинированным одобренными EMA или ВОЗ препаратами, будет разрешён въезд на территорию Евросоюза.

В отличие от EMA, ВОЗ уже одобрила китайскую вакцину Sinopharm, используемую в Сербии и других странах. Любой житель Балкан, который предъявит сертификат о вакцинации китайским препаратом, вскоре сможет без проблем въезжать в ЕС — важный фактор для почти полумиллиона сербов и косоваров, албанцев и македонцев, работающих на территории Евросоюза.

Однако те, кто сделал прививку «Спутником V», вынуждены ждать. Потенциальные клиенты Белграда, которые, по словам Лончара, заинтересованы в поставках, например, Черногория и Северная Македония, скорее всего, быстро передумают, если в ближайшее время в их распоряжении окажется большее число доз вакцины BioNTech/Pfizer. Неясно, сможет ли Белград продавать свою вакцину «Спутник V» за пределы Европы. Одна только Индия, которая отчаянно борется с пандемией и собственные производители которой дошли до предела возможностей, намерена вакцинировать до 125 млн граждан «Спутником V». Правда, «Спутником V», произведённым в России, отмечает Süddeutsche Zeitung.