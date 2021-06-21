WION: Международный день йоги в этом году проходит в условиях пандемии

При поддержке индийских дипломатических представительств в разных странах были организованы мероприятия по случаю Международного дня йоги, который отмечают по инициативе Индии уже седьмой год подряд. В этом году организаторам праздников также приходится учитывать все необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передаёт WION.
Международный день йоги активно и с энтузиазмом отмечают ежегодно 21 июня. Миллионы людей по всему миру собираются вместе, чтобы изучить духовную историю и значимость этого дня при помощи различных масштабных мероприятий. Давайте посмотрим, как люди отмечают это глобальное событие в нынешнем году на фоне пандемии.
7-й Международный день йоги отметили на культовой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в воскресенье фестивалем йоги, который продолжался весь день и был посвящён теме «Солнцестояние». В 2021 году на Таймс-сквер собрались более трёх тысяч любителей йоги.
День йоги также отпраздновали накануне в Нью-Джерси и других американских городах, за день до основного события.
Тем временем в Китае три сотни любителей йоги приняли участие в публичных мероприятиях, которые состоялись в воскресенье у индийского посольства в Пекине. В рамках мероприятий прошли как общие занятия по йоге, так и демонстрации мастерства на более продвинутом уровне.
Посол Индии в Китае Викрам Мисри в своей вступительной речи подчеркнул важность занятий йогой, чтобы достичь целостного развития каждого человека.
В Новой Зеландии Международный день йоги отметили проведением около двух десятков мероприятий по всей стране. Около двухсот человек, включая дипломатов, членов парламента и представителей местной индийской общины, развернули свои коврики для йоги в культурном центре Bharat Bhavan в Килбирни, пригороде Веллингтона, в минувшее воскресенье, чтобы отпраздновать это событие.
В такой ближневосточной стране, как Ливан, также отметили 7-й Международный день йоги со рвением и энтузиазмом. Около ста участников из различных школ йоги приняли участие в мероприятиях, которые были организованы в посольстве Индии в воскресенье.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что негативные оценки итогов саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве со стороны американских политологов являются «бредом».
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом национальной команды на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что штамм коронавируса «дельта плюс», который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.