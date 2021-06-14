Mirror: День свободы под вопросом — учёные предсказывают Британии 100 тыс. заражений в сутки после отмены ограничений

Борис Джонсон не исключил, что может перенести запланированное на 21 июня снятие всех карантинных ограничений в стране. Слова британского премьер-министра прозвучали на фоне предупреждений учёных о том, что поспешная отмена противокоронавирусных мер может привести к вспышке заболевания, сообщает The Daily Mirror.

Борис Джонсон дал понять, что может отложить так называемый День свободы, который предусматривает снятие всех карантинных ограничений в Англии c 21 июня. Его слова прозвучали на фоне предупреждений учёных о том, что в следующем месяце количество заражений COVID-19 в стране может вырасти до 100 тыс. случаев в сутки, сообщает The Daily Mirror.

«Мы не знаем точно, в какой степени это приведёт к дополнительным летальным исходам, но очевидно, что ситуация вызывает серьёзное беспокойство, — заявил британский премьер-министр. — Мы хотим убедиться, что наш план действий необратим, но не может быть необратимого плана действия без готовности проявлять осторожность. Учёные единодушны в одном — они считают, что не нужно сдавать назад».

Он признал, что планируемая дата 21 июня уже не выглядит такой же уместной, какой казалась в мае. Это означает, что правительство может перенести отмену ограничений до июля, что, согласно недавнему опросу общественного мнения, поддерживают 54% британцев, отмечает издание.

Около 90% новых случаев заражения в настоящий момент приходится на индийский вариант коронавируса, так же известный как штамм «дельта». Причём количество заболевших удваивается каждые девять дней. И распространение инфекций грозит появлением новых мутаций, устойчивых к вакцинам, считает профессор вирусологии из Университетского колледжа Лондона Динан Пиллэй.

Более того, его коллега Энтони Костелло утверждает, что реальное число суточных заражений в два раз выше официальных 8 тыс., которые выявляются с помощью тестов. «Через месяц у вас будет до 100 000 новых случаев в день. Если правительство рискнёт и спешно отменит ограничения, как того хотят рядовые тори, Национальная служба здравоохранения окажется перегружена. Давайте подождём. Давайте всё оставим, как есть», — добавляет он.

Если рост инфекций сохранится, количество поступлений в стационар может составить 2 тыс. человек в день — в два раза больше, чем было обычно в суровую доковидную зиму. Глава Британской медицинской ассоциации доктор Чаанд Нагпол подчёркивает: «Речь идёт не только о госпитализации, но и о риске для большого числа молодых людей, которые могут пострадать от долговременных симптомов».

По словам издания, благодаря вакцинам в больницы попадает меньше пациентов, а привитые выздоравливают быстрее. Но количество прибывающих пациентов всё ещё превышает количество выписывающихся, и 55% британцев до сих пор не привились полностью. При этом штамм «дельта» является на 60% более заразным, чем обычный коронавирус, и одна инъекция вакцин Pfizer или AstraZeneca даёт только 33% защиты от него.

Первоначальный план правительства на День свободы предусматривал снятие всех запретов на социальные контакты. Кроме того, пабы, клубы, театры и кинотеатры могли бы принимать клиентов без ограничений, а стадионы проводить спортивные матчи при полных трибунах.

Эксперты уже подсчитывают финансовый ущерб от переноса Дня свободы. По мнению Марка Литтлвуда из Института экономических отношений, потери составят до £1 млрд. каждую неделю, заключает The Daily Mirror.