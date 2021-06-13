Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: Джонсона разозлил намёк Макрона на то, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ходе прямых переговоров между лидерами Британии и Франции Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном последний ошибочно намекнул на то, что Северная Ирландия не входит в состав Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph. Это заявление французского президента, как отмечается в статье, вызвало возмущение у британского премьера.
Telegraph: Джонсона разозлил намёк Макрона на то, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании
Reuters
Британского премьера Бориса Джонсона привело в ярость заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в ходе переговоров один на один в рамках саммита G7 намекнул на то, что Северная Ирландия не является частью Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
 
Как поясняет издание, Джонсон в беседе с французским лидером попытался объяснить своё разочарование протоколом по Северной Ирландии, спросив Макрона, что бы тот делал, если бы сосиски из Тулузы стало бы невозможно завозить в Париж.
 
По имеющейся информации, французский президент возразил, заявив, что это некорректное сравнение, поскольку Париж и Тулуза входят в состав одного государства. Тем самым Макрон ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Соединённого Королевства, указывается в статье.

Сразу после встречи Джонсон в беседе со своими помощниками выразил недоумение в связи с этим замечанием французского президента и позже намекнул на этот комментарий, когда сообщил Sky News, что некоторым лидерам необходимо «вбить себе в голову», что Великобритания является «единой страной».

Об этой ошибке стало известно после утренних переговоров в Корнуолле, которые Джонсон сначала провёл с Макроном, затем с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Протокол по Северной Ирландии, как напоминает издание, предусматривает таможенный контроль товаров, следующих из Великобритании в Северную Ирландию, чтобы таким образом избежать возникновения «жёсткой границы» между последней и входящей в состав ЕС Республикой Ирландия.

Джонсон в настоящее время рассматривает возможность того, чтобы в одностороннем порядке в ближайшие несколько недель применить статью 16 данного протокола, чтобы тем самым отказаться от выполнения некоторых элементов этой сделки с Евросоюзом, пишет The Daily Telegraph.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
теги
Ангела Меркель Борис Джонсон брексит Великобритания граница Европа Евросоюз Ирландия Северная Ирландия Урсула фон дер Ляйен Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров