Independent: «так необычнее» — на саммите G7 Елизавета II решила нарезать торт мечом

Британская королева развеселила участников торжественного приёма в Корнуолле, пишет The Independent. По словам издания, Елизавета II настояла на том, чтобы использовать церемониальный меч для резки большого праздничного торта.
Елизавета II вызвала улыбки и смех у участников королевского приёма в Корнуолле. Она настояла на том, чтобы использовать церемониальный меч для разрезания большого торта, пишет The Independent
По словам издания, на ежегодной церемонии «Большой обед» лорд-лейтенант Корнуолла Эдвард Болито вручил королеве меч, чтобы та разделила праздничный десерт. Один из помощников посоветовал Елизавете II использовать находившийся рядом нож, но она ответила: «Я знаю, что он есть, но так необычнее». После чего дорезать угощение ей помогла жена принца Чарльза Камилла.
«Большой обед» — это ежегодное собрание соседей и сообществ в рамках проекта «Эдем», где людям предлагается познакомиться друг с другом, разделить трапезу и наладить дружеские отношения. Он был запущен в 2009 году при покровительстве герцогини Корнуолльской Камиллы, поясняет The Independent.
В этом году 20 гостями мероприятия стали местные волонтёры. Среди них были работники домов престарелых, которые были на передовой борьбы с COVID-19. Королева поблагодарила их за поддержку, которую они оказали нуждающимся во время пандемии.
В рамках проекта «Эдем» Елизавета II также устроила приём на открытом воздухе, где к ней присоединились лидеры «Больше семёрки». Канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседовали с членами королевской семьи и сделали совместный памятный фотоснимок с соблюдением социальной дистанции, подчёркивает издание.
Как отмечает The Independent, в этот раз королева снова развеселила собравшихся мировых лидеров своим вопросом: «Разве вы не должны выглядеть так, словно хорошо проводите время?». На что Борис Джонсон ответил: «Мы хорошо проводим время, хотя по нашему внешнему виду этого не скажешь».
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