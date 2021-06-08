Daily Mail: «великодушный жест королевы» — Елизавета II пригласила принца Гарри на обед

Королева Великобритании Елизавета II пригласила принца Гарри, который приедет на открытие памятника своей матери принцессе Диане, пообедать вместе с ней во дворце, сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимный источник. Как отмечает издание, своим «великодушным жестом» королева предлагает примирение и возможность обсудить обвинения, которые герцог и герцогиня Сассекские выдвинули в адрес королевской семьи в многочисленных интервью.

Елизавету II обвиняли в распространении «генетической боли и страданий», а её семью — в расизме, однако она явно не держит зла на принца Гарри, утверждает Daily Mail.

По информации анонимных источников газеты во дворце, королева пригласила внука присоединиться к ней за обедом в Виндзорском замке в следующем месяце, когда он прилетит из Калифорнии на открытие памятника своей матери принцессе Диане. «Это характерный великодушный жест со стороны Её Величества, — считает придворный. — Обед станет для них возможностью всё обсудить».

Как отмечает издание, приглашение было получено до появления на свет дочери герцога и герцогини в эту пятницу. Счастливые родители объявили, что назвали её Лилибет в честь домашнего имени Елизаветы II. Ожидается, что Меган останется в калифорнийском особняке герцогов Сассекских с новорожденной и двухлетним сыном Арчи.

Британская газета напоминает, что Гарри не первый раз встречается тет-а-тет с бабушкой после того, как он и его жена объявили о решении покинуть Великобританию. После враждебной атмосферы Сандрингемского дворца и напряжённых переговоров о «мегзите», королева в марте 2020 года провела с Гарри неформальный воскресный обед в Виндзорском дворце. Через месяц он и Меган официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. На похоронах дедушки принца Филиппа Гарри беседовал с Елизаветой II только в кругу семьи во время церемонии.

«Им точно есть, о чём поговорить», — утверждает автор статьи. В скандальном интервью с Опрой Уинфри Гарри и Меган сделали ряд вызывающих беспокойство заявлений о королевской семье и обвинили одного из её членов в расизме, не называя его имени. После этого время других появлений на публике младший сын принцессы Дианы возложил вину за свои душевные страдания на семью и признался, что одна мысль о возвращении в Лондон наполняет его ужасом. В противоположность внуку королева Елизавета II ясно дала понять, что герцог и герцогиня останутся «горячо любимыми членами семьи», отмечает в заключение Daily Mail.