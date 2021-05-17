Times: помощники британской королевской семьи потребовали от принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вновь навлекли на себя недовольство британцев, после того как герцог Сассекский рассказал о своём несчастливом детстве, сообщает The Times. Помощники британской королевской семьи потребовали от пары сложить свои титулы, раз уж им настолько не понравилась их жизнь в Англии.

Помощники британской королевской семьи призвали принца Гарри и его супругу Меган Маркл отказаться от титулов герцога и герцогини Сассекских, раз уж Гарри настолько разочарован в своём королевском происхождении, передаёт The Times.

Герцоги Сассекские вновь привлекли к себе внимание, выступив с критикой в адрес королевской семьи. Так, на прошлой неделе принц Гарри раскритиковал своего отца принца Чарльза и рассказал о своём несчастливом детстве в ходе выступления в американском подкасте Armchair Expert. При этом источники сообщили изданию, что принц Уэльский был «сбит с толку» словами своего младшего сына.

«Когда речь заходит о роли родителей, то я в той или иной степени испытывал боль и страдания, потому что такую боль и страдания, возможно, испытывал мой отец или оба родителя, и я хочу разорвать этот порочный круг, чтобы не передавать его по наследству», — заявил Гарри ведущему подкаста Даксу Шепарду.

По его словам, эти страдания заложены на генетическом уровне и они передаются по наследству — принц Чарльза поступал с Гарри так же, как когда-то с ним поступал герцог Эдинбургский Филипп.

«Люди потрясены тем, что он мог так поступить с королевой, сразу после смерти герцога Эдинбургского. Втягивать в это своего дедушку — просто шокирующе и неуважительно», — заявил один из источников The Times во дворце, предложив Гарри сложить титул.

Однако, несмотря на то что помощники королевской семьи сочли высказывания Гарри «предательством», ожидается, что королева Елизавета II не станет требовать от пары отказаться от титулов.

Гарри также раскритиковали за его комментарии о первой поправке к конституции США, которая защищает свободу слова, свободу прессы, свободу религии, право на собрания и право на обращение к правительству. При этом герцог Сассекский, уточнив, что ничего не понимает в этой теме, так как в Соединённых Штатах совсем недавно, назвал поправку «абсурдной».

Тем не менее помощники британской королевской семьи подчеркнули, что любая попытка нанести ответный удар по паре лишь подогреет их веру в то, что против них развёрнута целая кампания. Более того, там опасаются, что могут показаться «мстительными» после истории с принцесой Дианой, пишет The Times.