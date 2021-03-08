DM: лишить их герцогских титулов — британцы отреагировали на интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

Британцы сочли неуважением королевы Великобритании Елизаветы II заявления, сделанные принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри, пишет Daily Mail. В частности, в ходе беседы пара рассказала, что члены королевской семьи обсуждали, насколько тёмной будет кожа их сына Арчи.

Британцы призвали лишить принца Гарри и его супругу Меган Маркл титулов герцога и герцогини Сассекских, обвинив пару в неуважении к королеве Великобритании Елизавете II после выхода интервью, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает Daily Mail.

В частности, во время беседы Меган рассказала о «боли», которую испытала, когда была беременна первым сыном Арчи, и ей сообщили, что ему не будет положен титул принца и он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи.

На вопрос Опры, думает ли она, что это «из-за его расы», Меган заявила: «В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а также были опасения и разговоры о том, насколько тёмной будет его кожа после рождения».

Тем не менее ни Меган, ни Гарри не рассказали, кто из членов королевской семьи делал подобные замечания, так как сочли, что это «нанесёт ему вред». «Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним», — добавила герцогиня Сассекская.

В ходе двухчасового интервью Меган также рассказала о конфликте с Кейт Мидлтон. По словам Меган, накануне свадьбы Кейт довела её до слёз, так как они не сошлись в выборе платьев для девочек, которые должны были нести цветы во время свадебной церемонии.

Герцогиня призналась, что после того, как стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена сохранять молчание, так как ей запретили комментировать детали своей личной жизни. Более того, Меган заявила, что во время беременности её даже посещали мысли о самоубийстве.

В свою очередь Гарри посетовал, что его семья лишила его финансирования в начале 2020 года, в связи с чем паре пришлось подписать многомиллионные сделки с Netflix и Spotify. Кроме того, по словам герцога Сассекского, его отец принц Чарльз перестал отвечать на его звонки после того, как пара сообщила ему о решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

Решение покинуть Великобританию Гарри и Меган приняли из-за британских средств массовой информации в Великобритании и «отсутствия поддержки и понимания» со стороны членов королевской семьи.

Подобные заявления четы британцы сочли оскорбительными в адрес королевы, призвав «лишить Гарри и Меган герцогских титулов». В частности, известный консервативный журналист Пирс Морган назвал слова пары «совершенно позорным предательством королевы».

«Гарри хочет, чтобы Америка и весь остальной мир ненавидели его собственную семью, ненавидели монархию и ненавидели его страну», — заявил Морган, призвав дождаться, пока «жертвы» Меган Маркл расскажут о том, что пришлось пережить им, указав на выдвинутые против герцогини обвинения в травле и издевательствах над её бывшими помощниками, расследование чего начал Букингемский дворец. Как отмечает Daily Mail, в социальных сетях британцы поддержали Моргана.