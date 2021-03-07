Welt: новые откровения Меган напомнили экспертам взрывное интервью с принцессой Дианой

08:23
В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли три человека
В Уфе при пожаре в многоэтажном доме три человека погибли, четверо пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.
08:19
Стерлинг: это не тот способ, которым я хотел победить
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о решении судей отдать ему победу в бою с россиянином Петром Яном.
08:14
Стерлинг выбросил пояс UFC после того, как был объявлен чемпионом
Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг выбросил завоёванный пояс.
08:06
Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом и потерял титул чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в бою с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.
07:55
Число случаев коронавируса в Германии достигло 2 500 182
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло на 8103 и достигло 2 500 182.
07:49
Тренер Медведева считает, что россиянин приближается к своей первой победе на турнире Большого шлема
Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара оценил результаты своего подопечного на старте нынешнего сезона.
07:35
Товарооборот России и КНР в январе — феврале вырос на 8,5%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января — февраля 2021 года вырос на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
07:29
Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» одержал победу в овертайме над «Колорадо Эвеланш».
07:26
Махачев заявил о готовности провести поединок с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил о готовности провести бой с бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсоном.
07:16
Махачев победил Добера на турнире UFC 259
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.
07:05
Названы наиболее популярные у россиян авианаправления этой зимой
Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали, какие авианаправления стали наиболее популярными у жителей России в прошедшем зимнем сезоне. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.
06:54
Япония в мае может одобрить вторую вакцину от коронавируса
Японское правительство может одобрить применение ещё одной вакцины от коронавируса на территории страны в мае текущего года.
06:34
В Москве 7 марта ожидается до -1 °С
В Москве в субботу, 7 марта, ожидается до -1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
06:25
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 218 101
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 802 и достигло 218 101.
06:09
Постпред России в Вене рассказал о заинтересованности дипломатов в российских вакцинах
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие члены дипкорпуса в Вене и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации российскими препаратами.
05:50
Члены русской общины Алеппо отметили 8 Марта
Члены русской общины сирийского города Алеппо впервые с момента начала войны в Сирии совместно отметили Международный женский день.
05:33
Гватемала и Россия создадут центр мониторинга спутников
Гватемальский университет при поддержке России запустит центр для наблюдения за спутниками, сообщает российское посольство в Гватемале.
05:12
Названы рецепты полезных для здоровья блинов
Использование гречневой или кукурузной муки, добавление тыквы и масла чиа могут сделать блины полезными для здоровья.
05:04
Аскаров победил Бенавидеза на UFC 259
Аскар Аскаров одержал победу единогласным решением судей над Джозефом Бенавидезом на турнире UFC 259, который проходит в Лас-Вегасе.
04:54
Точность огня российских гаубиц достигла 96%
Точность стрельбы российских гаубиц возросла до беспрецедентного уровня — 96%, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
04:32
Дело обвинённого в госизмене Воробьёва дошло до суда
Московский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего помощника полпреда российского президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, который обвиняется в государственной измене.
04:20
Участок Садового кольца в Москве расчищен после ДТП
Проезжая часть Смоленского бульвара в Москве, где ранее произошло ДТП с участием двух автомобилей, освобождена.
04:05
Число случаев коронавируса во Франции достигло 3 882 408
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 23 306 и достигло 3 882 408.
03:50
Врачи дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России весной
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России в середине весны, рассказали врачи-инфекционисты.
03:34
Синоптики предупредили о морозах с 9 марта в Москве
Со вторника, 9 марта, в Москве ожидаются морозы до -21 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
03:18
Вучич ожидает возобновления диалога по Косову
Диалог между Белградом и Приштиной по вопросу частично признанной республики Косово, согласно ожиданиям, возобновится в мае, заявил президент Сербии Александар Вучич.
03:02
В Исландии выделено €20 тысяч на памятник первому темнокожему поселенцу
Исландское правительство согласилось выделить примерно €20 тыс. на памятник Хансу Йонатану, который считается первым темнокожим поселенцем в стране.
02:51
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 10 938 836
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 69 609 и достигло 10 938 836.
02:33
В Барселоне протестующие кидали в полицию камни и краску
В ходе прошедшей в Барселоне протестной акции в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя протестующие бросали в полицию камни и краску.
02:18
В Минтруде рассказали, как не потерять стаж при переходе на электронную трудовую книжку
В Минтруде рассказали, как не потерять стаж тем, кто переходит на электронную трудовую книжку.
02:02
В «Роскосмосе» обсуждают конфигурацию и орбиту новой станции
Конфигурация и орбита новой орбитальной станции, которая разрабатывается в России, обсуждаются в настоящее время в «Роскосмосе».
01:59
«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков
«Флорида Пантерз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01:48
Туменов считает Махачева фаворитом боя с Добером на UFC 259
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка своего соотечественика Ислама Махачева с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259.
01:41
Ян сдал допинг-тест в день боя со Стерлингом на турнире UFC 259
Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прошёл тестирование на запрещённые вещества в день поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.
01:35
Левандовски установил рекорд Бундеслиги по голам «Боруссии»
Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил рекорд немецкой Бундеслиги по голам в ворота дортмундской «Боруссии».
01:34
В результате ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека
Два автомобиля столкнулись на Смоленском бульваре в Москве. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
01:18
В Москве 7 марта выпадет почти рекордное количество осадков
В Москве и Подмосковье 7 марта выпадет до 9 мм осадков — это близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
01:07
Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Брест» в матче Кубка Франции по футболу
«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Брестом» в матче 1/16 Кубка Франции по футболу.
01:02
В России вступил в силу закон о запрете высаживать детей из транспорта
Закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, вступил в силу в России.
00:58
«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:49
«Барселона» обыграла «Осасуну» и продлила беспроигрышную серию в Примере до 16 матчей
Каталонская «Барселона» одержала победу над памплонской «Осасуной» в матче 26-го тура испанской Примеры.
00:36
Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче 26-го тура итальянской Серии А.
00:30
Число погибших в ДТП в Башкирии возросло до двух
Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения автобуса и двух фур в Башкирии.
00:21
«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» в матче НХЛ, голкипер Георгиев отдал отдал результативную передачу
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:13
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:01
Минобороны России запустило раздел «Героини великой Победы»
Министерство обороны России в преддверии Международного женского дня запустило исторический раздел «Героини великой Победы», который посвящён подвигу женщин — участниц Великой Отечественной войны.
23:59
КОНМЕБОЛ перенесла мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 по футболу
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести запланированные на март матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
23:53
В Израиле смягчают ограничения по коронавирусу
В Израиле с 7 марта смягчают введённые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
23:47
Нурмагомедов пожелал удачи Махачеву в бою на UFC 259
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему спарринг-партнёру Исламу Махачеву в поединке с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259.
23:38
Федотов считает, что «Сочи» смотрелся острее, чем «Ростов»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».