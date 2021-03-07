Welt: новые откровения Меган напомнили экспертам взрывное интервью с принцессой Дианой

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри решили дать интервью американской телеведущей Опре Унифри, сообщает немецкий телеканал Welt. Новых откровений «мятежной пары» с нетерпением ждут не только в самих США, но и, конечно же, в Великобритании. Эксперты по королевской семье сравнивают это событие со «взрывным интервью», которое в 1955 году дала BBC принцесса Диана.

Не у нас, а в Великобритании это телевизионное интервью мятежной пары (герцогини Меган Маркл и принца Гарри. — ИноТВ) даёт знать о своём приближении. В Соединённых штатах ажиотаж также большой. Об этом нам расскажет Нэнси Ланцендёрфер из Вашингтона.

НЭНСИ ЛАНЦЕНДЁРФЕР, корреспондент немецкого телеканала Welt: На этой неделе в Англии бывшие работники герцогини Меган обвинили её в травле. Она же назвала эти обвинения — кампанией с умышленной целью её дискредитировать. Теперь же, судя по заголовкам СМИ, этого интервью уж точно ожидают с большим нетерпением.

Но это не первый раз, когда икона американских ток-шоу Опра Уинфри попросила у Меган интервью. Так почему же герцогиня Сассекская согласилась сейчас? Потому, что она может, для неё это высвобождение, и она теперь готова говорить. Она сказала это в одном из отрывков из интервью, которые здесь в рамках продуманной рекламной кампании публикуются в течение всей недели.

Решение дать Опре интервью напомнило экспертам по королевской семье о взрывном интервью, которое в 1955 году дала BBC принцесса Диана. О чём именно расскажут Меган и Гарри, пока неизвестно. Известно одно, британской королевской семье это точно не понравится.

Дата выхода в эфир 06 марта 2021