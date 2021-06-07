«Иронично» — обозревателя Daily Mail озадачило решение принца Гарри и Меган Маркл назвать дочь в честь королевы

Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о рождении дочери Лилибет Дианы, имя которой отсылает к детскому прозвищу её прабабушки Елизаветы II. Решение герцога и герцогини Сассекских назвать так своего ребёнка выглядит «довольно иронично» с учётом того, что пара неоднократно жёстко критиковала королевскую семью, считает колумнист Daily Mail Пирс Морган.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о рождении в Калифорнии своего второго ребёнка — девочки, которую назвали Лилибет Диана. Она стала первой правнучкой Елизаветы II, которая появилась на свет за пределами Великобритании, сообщает Daily Mail.

Имя новорождённой одновременно отсылает к её бабушке принцессе Диане, которой в следующем месяце могло исполниться 60 лет, и к прабабушке. «Лилибет» — прозвище, придуманное королевой, когда она была слишком мала, чтобы произнести слово «Елизавета», поясняет издание.

Колумниста Daily Mail Пирса Моргана удивило то, что герцог и герцогиня Сассекские решили дать своей дочери такое имя. Особенно в свете того, что они на протяжении долгого времени жёстко критиковали британскую монархию.

«Это довольно иронично, не правда ли? В течение последних нескольких недель эта пара обрушивалась с критикой на королевскую семью и монархию, и теперь они называют ребёнка в честь королевы», — заявил Морган в недавнем интервью.

При этом он не исключил, что Гарри и Меган отдают своего рода дань уважения Елизавете II в попытке восстановить связь с британскими родственниками. «Возможно, это их способ, как говорят американцы, достучаться до членов королевской семьи, и желание добиться окончания этой продолжающейся вражды», — предположил журналист.

Незадолго до рождения ребёнка Гарри и Меган выступили с «серией сенсационных заявлений» о своих родственниках в интервью Опре Уинфри. Они обвинили неназванного члена королевской семьи в том, что он сделал расистское замечание о цвете кожи их сына Арчи, и утверждали, что дворец не смог помочь герцогине, когда её преследовали мысли о самоубийстве.

Кроме того, в прошлом месяце Гарри обсудил с Опрой своё психическое здоровье. Он предположил, что его отец, принц Чарльз, позволил своим детям «страдать» после смерти матери из-за его собственного негативного опыта.

Заявления герцога и герцогини Сассекских возмутили Моргана, который в то время был ведущим утреннего телешоу. Он заявил, что не верит заявлениям пары. Меган Маркл отправила руководству канала жалобу на журналиста и потребовала от него извинений, но он отказался и покинул передачу, напоминает Daily Mail.

«В этом интервью звучала откровенная ложь, и я понял, что моя задача — спросить с этих двух людей так же строго, как я спрашивал бы с министра. За это в течение 36 часов мне пришлось уволиться с работы», — отметил Морган.

По его словам, сегодня людям запрещают отстаивать своё мнение. «Непозволительно не верить таким лжецам, как Меган Маркл. Мне жаль так её называть, но она говорит ложь… мы это доказали», — подчеркнул он в свежем интервью.

Несмотря на непростые личные отношения с четой, Морган всё же сказал несколько слов поддержки в их адрес после рождения дочери: «Теперь в их семье четыре человека. Желаю им всяческих успехов и долгой и счастливой жизни».

Лилибет Диана имеет право стать принцессой, а Арчи — принцем после того, как королева умрёт, а Чарльз станет королём. В настоящий момент она занимает восьмое место в очереди на престол, обращает внимание Daily Mail.