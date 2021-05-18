Sky News: над Туманным Альбионом возникнет «зелёный купол» — британцы отпразднуют платиновый юбилей Елизаветы II, сажая деревья

Британская королевская семья призвала всех жителей Соединённого в честь предстоящего платинового юбилея Елизаветы II посадить по дереву, передаёт Sky News. Как подчёркивается в репортаже канала, эта инициатива, получившая название «Зелёный купол королевы» — попытка отпраздновать 70-летнюю годовщину с момента восшествия Елизаветы II так, чтобы оставить след на будущее, не забывая о прошлом.

ДИКТОР: Принцесса посадила молодой дуб, который ранее специальным рейсом доставили в Канаду из Большого Винздорского парка.

Уже не один десяток лет это — неотъемлемая часть монарших обязанностей, исполняемая по всему миру: за время своего правления Елизавета II посадила больше 1500 деревьев. Так что теперь, когда королева просит всех нас в честь её платинового юбилея посадить по дереву, такая просьба выглядит уместнее некуда.

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: Да вы мне и работы почти не оставили.

Первое из деревьев посадил в марте в Виндзорском замке под присмотром матери принц Уэльский — покровитель проекта.

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: Кем бы вы ни были — частным лицом, собирающимся посадить один-единственный саженец у себя в саду, учащимся какого-либо заведения или членом группы активистов, задавшихся целью посадить дерево, представителем органа местного самоуправления, благотворительной организации или предприятия, намеревающегося засадить деревьями целую аллею, или фермером, планирующим высадить новую лесополосу, — в этой инициативе могут принять участие все люди по всей стране.

Королевская почта, которая выступает одним из партнёров-основателей проекта, дала ему старт, посадив деревья в каждой стране Соединённого Королевства. Впрочем, всех остальных просят дождаться следующего сезона посадки, который начнётся в ноябре — а значит у учебных заведений, деревень, предприятий и частных лиц есть целое лето, чтобы всё спланировать. Проект поддержала благотворительная организация Woodland Trust — она бесплатно раздаст три миллиона саженцев.

ТОНИ ДЖУНИПЕР, председатель полуавтономной негосударственной организации Natural England: Деревья — важнейшая часть многих ландшафтов, и в нашей стране их могло бы быть гораздо больше, в чём, собственно, и заключается весь смысл инициативы «Зелёный купол королевы». Между тем проект не только направлен на расширение площади лесных массивов — сверх того он также представляет собой торжественное мероприятие в честь древних деревьев и лесов.

В рамках проекта «Зелёный купол королевы» в честь платинового юбилея будет создана сеть из 70 древних лесов по всему Соединённому Королевству, а также будут определены 70 важных древних деревьев. Но, что особенно важно, инициатива также является очередным шагом британской королевской семьи к продвижению климатической повестки.

МЭТЬЮ ОУЭН, директор НПО Cool Earth: Мы понимаем, что перед нашей страной в плане климатического кризиса будет возникать множество вызовов, а, говоря начистоту, лучшее технологическое решение для устранения двуокиси углерода из атмосферы из нам доступных — это как раз дерево. Так что если 22 миллиона человек, у которых есть домохозяйство с садом, посадят всего по одному дереву, а всех остальных подтолкнут к тому, чтобы посадить дерево где-нибудь ещё в стране, то мы окажемся в гораздо более выгодном положении для того, чтобы на этот кризис реагировать.

В следующем году Великобританию ждёт невиданный момент — королева отпразднует 70 лет с момента своего восшествия на престол. Отмечать такое событие не доводилось ещё ни одному британскому монарху — и отмечать его будут проектом, который не только бросает взгляд в прошлое, но и претендует на то, чтобы оказать долгосрочный экологический эффект на будущее. Рианнон Миллс, Sky News.

Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.