Times: социальная дистанция заставила Елизавету II в одиночестве переживать смерть супруга

В часовне Святого Георгия в Виндзоре прошли похороны принца Филиппа, сообщает Times. Ещё при жизни герцог Эдинбургский настаивал на скромной траурной церемонии, однако ограничения, связанные с пандемией, ещё сильнее повлияли на её масштаб: на похоронах присутствовало лишь 30 человек, а во время панихиды члены королевской соблюдали социальную дистанцию.

Королева попрощалась с герцогом Эдинбургским, который в течение 73 лет являлся её мужем. На похоронной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзоре, заранее тщательно спланированной самим принцем Филиппом, Елизавета II, соблюдая социальную дистанцию, в одиночестве переживала своё горе, сообщает Times.

По просьбе Филиппа 50-минутная панихида отразила личные аспекты его жизни, а также его прочную связь с военной службой. Не прозвучало ни хвалебных речей, ни длинных проповедей. Внутри часовни было мало цветов: у алтаря виднелись лишь две простые композиции из белых лилий и роз. Сквозь витражные окна часовни проливался солнечный свет. По обе стороны гроба лежали девять венков, возложенных от имени членов королевской семьи.

Социальная дистанция лишь подчеркнула одиночество, которое испытывала королева. Возглавлявший процессию принц Чарльз не мог скрыть своё горе. Бывший помощник Филиппа подчеркнул: «Он был лидером семьи, они потеряли своего лидера». Печать скорби присутствовала на лицах всех членов королевской семьи.

Похороны принца Филиппа стали поводом для личной встречи Уильяма и Гарри, не видевших друг друга почти год. Во время движения процессии принц Уильям смотрел прямо вперёд, не позволяя взгляду скользнуть в сторону брата. Гарри, напротив, оглядывался по сторонам и вспоминал мир роскоши, который ему пришлось оставить позади, чтобы начать новую жизнь в Америке.

Беременная вторым ребёнком Меган Маркл смотрела церемонию по телевизору. По совету врача она осталась в Калифорнии .

Когда процессия двинулась в часовню, Уильям оказался рядом с Питером Филлипсом, сыном принцессы Анны и внуком Филиппа, а Гарри шёл позади, рядом с вице-адмиралом Тимом Лоуренсом, мужем принцессы Анны. Возможность идти плечом к плечу, как было на похоронах матери 24 года назад, была упущена.

Когда королевская семья покинула часовню, Кейт Миддлтон, которую Уильям однажды назвал «миротворцем», начала оживлённо болтать с Гарри, который, казалось, заметно расслабился. Затем, члены королевской семьи неожиданно изменили план: вместо того, чтобы сесть в отдельные машины, Уильям и Гарри решили вернуться в замок вместе. Всю дорогу они беседовали.

Тёплое весеннее солнце не осветило блеском золотые пуговицы и косички — вместо военной формы участники процессии надели костюмы. Это произошло в соответствии с желанием королевы, решившей пощадить Гарри, который в начале этого года был лишен своих официальных военных титулов.

По окончании панихиды гроб с телом герцога опустили в королевский склеп. В этот момент королева простилась с любовью всей своей жизни. «Солдат ушёл к месту последнего упокоения», — пишет Times.