Telegraph напомнила о помощи принца Филиппа в расследовании убийства царской семьи

Газета The Daily Telegraph напомнила, как герцог Эдинбургский в своё время помог разобраться с обстоятельствами убийства царской семьи. Он, будучи внучатым племянником российской императрицы Александры Фёдоровны, предоставил экспертам образец своей крови. После проведения ДНК-анализа им удалось идентифицировать останки убитых членов семьи Николая II.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, который скончался недавно в возрасте 99 лет, в своё время помог идентифицировать останки последнего русского царя и его семьи, пишет The Daily Telegraph.
В течение десятилетий подробности безжалостного убийства членов императорской семьи оставались загадкой, которая будоражила умы людей по всему миру, говорится в статье.
В 2018 году британский Музей науки в рамках одной из своих экспозиций рассказал подлинную историю о том, как герцог Эдинбургский помог составить полную картину о смерти императора Николая II и его семьи.
Принц Филипп предоставил образец своей крови экспертам, которые пытались идентифицировать останки, найденные в начале 1990-х в безымянных могилах. Герцог был внучатым племянником российской императрицы: его бабушка по материнской линии Виктория Гессен-Дармштадтская была старшей сестрой Александры Фёдоровны. Эксперты провели ДНК-анализ и смогли идентифицировать останки царицы и её дочерей, таким образом окончательно установив, что с ними произошло.
Герцог хорошо знал историю своей семьи и, как говорят, однажды, когда его спросили, хочет ли он поехать в Россию, Филипп заявил: «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи».
Царь Николай II, царица Александра и их пятеро детей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей — были убиты 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Их тела были брошены в двух безымянных могилах.
Дело столетней давности об убийстве царской семьи, как утверждает The Daily Telegraph, официально до сих пор не закрыто. Русская православная церковь пока отказывается признать подлинность останков Романовых и разрешить их погребение с полным обрядом.
В 2018 году этот процесс продвинулся ещё на один шаг вперёд, после того как генетическая экспертиза, проведённая по просьбе РПЦ, «подтвердила, что найденные останки принадлежали бывшему императору Николаю II, членам его семьи и членам их окружения», пишет издание со ссылкой на Следственный комитет России.
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