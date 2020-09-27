Times: «Руки прочь от русской истории» — соцсети поддержали критику американской комедии о великой княжне Анастасии Романовой

В сети набирает обороты критика американской комедии «Анастасия» о приключениях великой княжны Анастасии Романовой в США. Ленту ругают за нивелирование трагедии и изображение младшей дочери императора Николая II некультурной, пишет The Times. Российский Императорский Дом и общество «Русское наследие в Великобритании» осудили «оскорбительное» и «стереотипное» изображение российской истории.
Родственники последнего российского императора Николая II выступили с критикой в адрес «отвратительной» американской подростковой комедии «Анастасия» про приключения великой княжны Анастасии Романовой, вышедшего в США ещё в феврале этого года, сообщает The Times.
По сюжету младшей дочери императора удаётся спастись от захватившего власть Владимира Ленина с помощью портала, который отправил героиню в 1980-е годы в США. В американском Висконсине Анастасия заводит дружбу с девушкой по имени Меган, которая рассказывает ей о новом мире. Кроме того, новая подруга помогает героине спастись от «сумасшедшего монаха» Григория Распутина, который, отправляется за ней в США, где учится танцевать брейк-данс.
Обнаружив в книге по истории то, что вся её семья была убита, а большевики захватили власть, девушка практически не выражает эмоций.
«Она такая: «Круто, я сейчас в 1989 году, пойдём на дискотеку и покатаемся на роликах», — приводит издание слова специализирующегося на России историка Иэна Гарнера.
Критики сюжета фильма настаивают, что сценаристы нивелировали «жестокое убийство последней царской семьи России» и изобразили великую княжну некультурной, в том числе показав, как героиня ест спагетти руками. Тем не менее, как отмечает The Times, фильм заканчивается тем, что Анастасия отправляется в прошлое через портал, чтобы спасти свою семью.
17-летняя младшая дочь царя Николая II, прославленная в лике святых, была убита вместе со своей семьей большевиками в 1918 году, напоминает британская газета.
В Российском Императорском Доме назвали «печальным» желание «подшутить над памятью» о казнённых детях. «Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают», — заявили потомки Романовых.
Пользователи социальной сети Twitter также возмутились фильмом и запустили набирающие популярность хештеги HandsOffRussianHistory («Руки прочь от русской истории») и HandsOffAnastasia («Руки прочь от Анастасии»).
В обществе «Русское наследие в Великобритании» осудили фильм, назвав его «безвкусным стереотипным взглядом на национальную трагедию России», пишет The Times.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что расходы, связанные с расследованием допингового дела Екатерины Глазыриной, будут включены в сумму долга Союза биатлонистов России (СБР) перед организацией.
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хохлов признался, что у него ещё не сложилось мнение о новом форварде команды Чидере Эджуке, а также специалист не видит смысла сравнивать его с экс-нападающим армейцев Ахмедом Мусой.
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, может ли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выйти на поле в стартовом составе команды в матче с «Локомотивом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Санкт-Петербурге в субботу, 26 сентября, воздух прогрелся до +22,5 °С, что превысило предыдущий максимальный для этого дня показатель, установленный в 1974 году. Этот температурный рекорд стал третьим в городе с начала осени, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Чёрные ящики военно-транспортного самолёта Ан-26, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полёта под Харьковом, извлечены и в ближайшее время будут расшифрованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной администрации.