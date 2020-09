Times: «Руки прочь от русской истории» — соцсети поддержали критику американской комедии о великой княжне Анастасии Романовой

В сети набирает обороты критика американской комедии «Анастасия» о приключениях великой княжны Анастасии Романовой в США. Ленту ругают за нивелирование трагедии и изображение младшей дочери императора Николая II некультурной, пишет The Times. Российский Императорский Дом и общество «Русское наследие в Великобритании» осудили «оскорбительное» и «стереотипное» изображение российской истории.

Global Look Press

Родственники последнего российского императора Николая II выступили с критикой в адрес «отвратительной» американской подростковой комедии «Анастасия» про приключения великой княжны Анастасии Романовой, вышедшего в США ещё в феврале этого года, сообщает The Times.



По сюжету младшей дочери императора удаётся спастись от захватившего власть Владимира Ленина с помощью портала, который отправил героиню в 1980-е годы в США. В американском Висконсине Анастасия заводит дружбу с девушкой по имени Меган, которая рассказывает ей о новом мире. Кроме того, новая подруга помогает героине спастись от «сумасшедшего монаха» Григория Распутина, который, отправляется за ней в США, где учится танцевать брейк-данс.



Обнаружив в книге по истории то, что вся её семья была убита, а большевики захватили власть, девушка практически не выражает эмоций.



«Она такая: «Круто, я сейчас в 1989 году, пойдём на дискотеку и покатаемся на роликах», — приводит издание слова специализирующегося на России историка Иэна Гарнера.



Критики сюжета фильма настаивают, что сценаристы нивелировали «жестокое убийство последней царской семьи России» и изобразили великую княжну некультурной, в том числе показав, как героиня ест спагетти руками. Тем не менее, как отмечает The Times, фильм заканчивается тем, что Анастасия отправляется в прошлое через портал, чтобы спасти свою семью.



17-летняя младшая дочь царя Николая II, прославленная в лике святых, была убита вместе со своей семьей большевиками в 1918 году, напоминает британская газета.



В Российском Императорском Доме назвали «печальным» желание «подшутить над памятью» о казнённых детях. «Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают», — заявили потомки Романовых.



Пользователи социальной сети Twitter также возмутились фильмом и запустили набирающие популярность хештеги HandsOffRussianHistory («Руки прочь от русской истории») и HandsOffAnastasia («Руки прочь от Анастасии»).



В обществе «Русское наследие в Великобритании» осудили фильм, назвав его «безвкусным стереотипным взглядом на национальную трагедию России», пишет The Times.