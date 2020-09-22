Слишком знаменит, брутален и староват — обозреватель DT о перспективе увидеть Тома Харди в роли агента 007

Ходят слухи, что преемником Дэниела Крейга на культовом посту агента 007 станет известный британский актёр Том Харди. Однако кинокритик Робби Коллин в этом сомневается и считает его кандидатуру «худшим решением в худшее время». По мнению эксперта, Харди недостаточно молод, чтобы можно было снять несколько фильмов, да и слишком брутален, что во многом повторяет образ Крейга и не соответствует современным культурным запросам.

В последние дни упорно ходят слухи о том, что роль нового Джеймса Бонда будет исполнять британский актёр Том Харди, пишет кинокритик Робби Коллин в своей статье для The Daily Telegraph.

Хотя источник этих слухов никак нельзя назвать авторитетным (новость впервые появилась в недавно созданном блоге, по большей части посвящённом сериалу «Звёздный путь»), не стоит исключать возможность того, что впервые за 60 лет своего существования франшиза решит пойти на перезагрузку с помощью известного и высокооплачиваемого артиста. Правда, это, по мнению Коллина, будет «худшим решением, сделанным в худшее время».

Прежде всего, следует учитывать, что прежний Бонд в лице Дэниела Крейга ещё даже не ушёл в отставку. Премьера картины «Не время умирать», изначально назначенная на апрель 2020 года, из-за пандемии была перенесена на ноябрь. Теперь говорят о том, что выход фильма могут отложить и до следующей весны. Так что со стороны главного владельца бондианы, EON Productions, было бы настоящим безумием списывать Крейга, картина с которым даже ещё не появилась на больших экранах.

Если рассуждать о кандидатуре самого Харди, здесь тоже появляется немало вопросов относительно разумности такого выбора, считает кинокритик. Действующему агенту 007, Дэниелу Крейгу сейчас 52 года, Тому Харди — 43. Даже если, при самых оптимистичных расчётах в условиях коронавирусного хаоса, следующую часть бондины успеют завершить за 5 лет, на момент выхода фильма новому агенту будет 48. А это уже не оставляет времени для новых картин с Харди, ведь все предыдущие Бонды обычно уходили на покой уже в 50 с небольшим.

Кроме того, здесь встаёт вопрос подачи нового агента 007. Действительно ли создатели хотят снова видеть ещё одного «Бонда старой закалки», сразу после того, как в последних трёх фильмах с Крейгом всё крутилось как раз вокруг этого? Маловероятно, полагает автор статьи. Люди слишком редко говорят о том, что бондиана — скорее «реакционная» франшиза, отвечающая на запрос новых культурных трендов, чем диктующая свои собственные. Эпоха Крейга с её подчёркнутой, но в чём-то уязвлённой мужественностью, величественно разворачивающимся действом и семейными связями как единственной мотивацией персонажа следовала по стопам картин, изменивших 00-е — серии «Джейсон Борн», «Тёмного рыцаря» и «Гарри Поттера».

Однако в новое десятилетие куда большую популярность стали получать фильмы о супергероях вселенной Marvel — где героизм предстаёт более непосредственным и шутливым. Поэтому велики шансы, что дальше бондиана пойдёт именно в этом направлении. Особенно когда Голливуд пытается хорошенько нажиться на Китае, делая фильмы, которые не будут вызывать слишком сильное возмущение у местных цензоров. И для всего этого Харди — хотя и прекрасный актёр, но совсем неудачная кандидатура. Здесь скорее потребуется кто-то вроде 33-летнего Генри Голдинга или 37-летнего Дэна Стивенса, чтобы они могли привнести лёгкости в образ Бонда, при этом оставаясь эффектным героем боевика и шпионом в смокинге, да ещё и с неплохим запасом лет до выхода на пенсию.

Но если уж создателям захочется более брутального Бонда в стиле Харди, то куда логичнее обратить внимание на 30-летнего Джека О’Коннелла или на уже получившего международное признание Супермена 37-летнего Генри Кавилла, которого 15 лет назад вроде как уже рассматривали вместе с Крейгом на пост агента 007.

Также, как подчёркивает автор статьи, в настоящее время раса тоже играет немаловажную роль. Впрочем, в Китае не слишком жалуют темнокожих актёров в главных ролях, поэтому, вероятно, такие широко обсуждаемые на Западе опции, как Идрис Эльба, Дев Пател или Риз Ахмед, сразу будут отметаться осторожными голливудскими продюсерами, рассчитывающими на хорошую прибыль в странах с авторитарными режимами.

Здесь, по крайней мере, к Харди претензий нет. Несколько лет назад не слишком выдающийся «Веном» с ним в главной роли сделал в Китае рекордные сборы и даже получил продление проката на месяц.

«Когда имя преемника Крейга будет официально объявлено, не сомневайтесь, Eon на тот момент уже тщательно продумал все эти моменты и даже больше. Когда дело доходит до подбора актёра на культовую роль, попытки принять желаемое за действительное никуда не приводят», — рассуждает кинокритик.