BuzzFeed: Букингемский дворец потребовал убрать снимок королевы с протрамповского автобуса в США

На одной из недавних встреч республиканских конгрессменов с избирателями был замечен «Трампоезд» — автобус с протрамповской символикой. На его борту среди прочего было отредактированное изображение британской королевы Елизаветы II в шляпке со слоганом «Сделаем Америку снова великой». Как сообщает BuzzFeed News, Букингемский дворец сделал официальный запрос с требованием убрать снимок.

Букингемский дворец сделал официальный запрос, в котором потребовал удалить отфотошопленную фотографию королевы Елизаветы II с американского автобуса, известного как Trump Train («Трампоезд»), сообщает BuzzFeed News. Автобус расписан протрамповской символикой, включая изображение британской королевы в шляпке, на которую наложен слоган «Сделаем Америку снову великой», и с брошью с логотипом движения QAnon, распространяющего теории заговора и поддерживающего экс-президента США.

Как заявил представитель Букингемского дворца, королевской семье известно, что владельцы автобуса используют снимок Елизаветы II, поэтому «был сделан запрос на то, чтобы изображение удалили».

Владелец автобуса — сторонник Дональда Трампа по имени Бадди Холл. Как указано на его странице на сайте для сбора средств GoFundMe, «Трампоезд» создавался как «неофициальный автобус для предвыборной кампании по переизбранию президента Трампа в 2020 году». Хотя по документам машина не связана со штабами каких-либо кандидатов, в прошлом году её можно было часто увидеть на мероприятиях, проводимых в рамках кампании Трампа. А на странице «Трампоезда» на Facebook опубликовано сделанное в июле 2020 года совместное фото Дональда Трампа — младшего, его девушки Кимберли Гилфойл и Бадди Холла.

В последний раз автобус был замечен на прошлой неделе на встрече с избирателями республиканских членов палаты представителей Мэтта Гетца и Марджори Тэйлор Грин во Флориде. На снимках с мероприятия на борту автомобиля можно увидеть и изображение королевы Елизаветы и надпись о ещё не анонсированной предвыборной кампании Трампа на 2024 год. Как напоминает BuzzFeed News, сам бывший лидер в течение нескольких месяцев после своего поражения на прошедших выборах «продолжал лгать о сфальсифицированных результатах, бездоказательно настаивать, что у него украли голосование, и изливал гнев на любых республиканцев, которые с ним не соглашались, включая (бывшего вице-президента Майка. — ИноТВ) Пенса».

1 мая на Facebook Холл объявил, что через две недели дизайн «Трампоезда» будет изменён. Среди прочего владелец собрался «убрать оттуда предателя Пенса и заменить его на Десантиса, Кандис Оуэнс, Дональда Трампа — младшего, Лору Трамп, генерала Флинна, Рэнда Пола и многих других».

В комментарии BuzzFeed Холл заявил, что в рамках модификации дизайна автобуса изображение королевы тоже будет снято. При этом владелец «Трампоезда» настаивает, что из Букингемского дворца с ним никто не связывался и он в любом случае собирался убрать снимок Елизаветы II.

На вопрос издания о том, кому был сделан «запрос», сам Букингемский дворец ответил, что дополнительно комментировать ситуацию не будет.

Как указано на странице «Трампоезда» в Facebook, отфотошопленный снимок королевы уже больше года украшал автобус. Но, по всей видимости, он оставался незамеченным до недавней встречи с избирателями.

Представитель Марджори Тэйлор Грин заявил, что автобус не является частью их кампании, но штаб не увидел ничего предосудительного в фотографии Елизаветы II. «Вы же знаете, что такое мем?» — обратился представитель республиканки к BuzzFeed. «Мы уверены, что у Её Величества есть куда более важные дела, чем движение автотранспорта в («городке для пенсионеров». — ИноТВ) Те-Виллиджис, Флорида», — отметил представитель Гетца.