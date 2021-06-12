Sky News: вариант коронавируса «дельта» на 64% более заразен, чем «альфа» — и более устойчив к вакцинам

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщила, что штамм коронавируса «дельта» («индийский») обладает на 64% более высокой заразностью по сравнению с «альфа («британским») в закрытых помещениях, сообщает Sky News. По данным канала, «дельта» уже стал доминирующим вариантом в Великобритании — на него приходятся уже более 90% новых случаев заражения.

Штамм коронавируса «дельта» (или «индийский» вариант) в закрытых помещениях на 64% более заразен, чем штамм «альфа» («британский»), а также обладает повышенной устойчивостью к вакцинам, передаёт Sky News со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Англии (PHE).

Как сообщает сайт канала, более высокая заразность варианта «дельта» была выявлена по результатам новых исследований PHE, которые также показали, что этот штамм на 40% более заразен на открытом воздухе.

По оценке специалистов службы, вакцины Pfizer и AstraZeneca после первого укола обладают на 17% более низкой эффективностью в отношении варианта «дельта» по сравнению со штаммом «альфа». Однако после второго укола этот разрыв практически исчезает, а следовательно властям Великобритании необходимо как можно скорее полностью завершить вакцинацию в группах риска, заявили эксперты PHE.

На данный момент доля штамма «дельта» среди новых случаев коронавирусной инфекции в Великобритании составляет более 90% — за минувшую неделю число заражений этим вариантом выросло на 243%, составив 42323. Между тем, по данным PHE, этот резкий рост отчасти объясняется возросшей эффективностью тестирования и выявления штамма, сообщает Sky News.

В целом число заражений в Соединённом Королевстве достигло самых высоких показателей с начала апреля: с 29 мая по 5 июня доля заражённых в стране составила 1 на 560 человек, тогда как неделей ранее этот показатель не превышал 1 на 640 человек, передаёт канал.