NYT: на рынках Уханя продавались десятки видов животных-переносчиков опасных для человека вирусов

Согласно новому исследованию, в течение двух лет до начала пандемии на рынках Уханя продавалось более 30 видов диких животных, которые могут переносить вирусы, опасные для человека, пишет The New York Times. Эксперты считают, что эти данные, хотя ничего не доказывают, свидетельствуют о недостаточной изученности рынков и говорят в пользу гипотезы о естественном происхождении коронавируса путём заражения человека от промежуточного вида-переносчика.

За два года до выявления коронавируса на рынках в китайском городе Ухань, первом очаге пандемии, продавались почти три десятка различных видов животных, патогены которых могли перейти к людям. Эти данные обнаружила группа учёных из Западно-китайского педагогического университета, Оксфорда и Университета Британской Колумбии, сообщает The New York Times.

Эксперты выяснили, что в Ухане продавались норки, мусанги и енотовидные собаки. При этом доказательств торговли панголинами и летучими мышами, которых называют возможными первоначальными носителями коронавируса, найдено не было.

В целом, по данным исследователей, в период с мая 2017-го по ноябрь 2019 года на уханьских рынках продавалось более 47 тыс. животных, принадлежащих к 38 различным видам. По словам специалистов, 33 из этих видов ранее заражались болезнями или паразитами-переносчиками заболеваний, которые могут передаваться и человеку.

Как напоминает издание, когда в начале 2020 года коронавирус стал стремительно распространяться, Китай приостановил торговлю и потребление в пищу диких животных. Именно торговля дикими животными стала одной из главных причин вспышки атипичной пневмонии в регионе в начале 2000-х, обращает внимание газета.

В 2021 году группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приезжала в Ухань и изучала документы и прочие данные по рынкам, где продавались животные. Тем не менее команда ВОЗ не сделала никаких конкретных заключений относительно роли торговли дикими животными в распространении коронавируса и не назвала точных видов, от которых могли бы заразиться люди.

Спустя уже более года после начала пандемии вопрос о её происхождении по большей части остаётся открытым. В мае администрация президента США Джо Байдена поручила американским спецслужбам проверить версию о распространении вируса из-за случайной утечки в уханьской лаборатории. В своём докладе команда ВОЗ эту гипотезу назвала маловероятной, что спровоцировало всё более нарастающую в последнее время критику в её адрес.

Как отмечает The New York Times, многие учёные поддерживают расследование всех возможных версий происхождения коронавируса, хотя придерживаются варианта о заражении человека от животных вне лаборатории. Вирусолог Центра вакцин и инфекционных заболеваний при Университете Саскачевана в Канаде Анджела Расмуссен утверждает, что новое совместное исследование указывает на верность гипотезы о естественном происхождении пандемии посредством заражения человека через промежуточный вид-переносчик. Хотя, по мнению эксперта, работа «ничего не доказывает», она «ясно демонстрирует, что рынки, где продавались дикие животные, были недостаточно изучены».

Совместное исследование учёных китайского, британского и канадского университетов было опубликовано 7 июня в журнале Scientific Reports. В период с 2017 по 2019 годы один из специалистов ежемесячно отслеживал 17 точек на уханьских рынках, где продавались живые дикие животные. Семь из этих точек находились на рынке Хуанань, где было зарегистрировано несколько ранних случаев COVID-19.

Изначально исследование было направлено на изучение распространения вируса, переносимого клещами. Но, как выражаются авторы работы, «по счастливой случайности», результаты их наблюдений оказались релевантны и для изучения происхождения пандемии.

Среди других видов, обнаруженных в продаже на уханьских рынках, эксперты называют барсуков, ежей, куниц, дикообразов, сурков, лисиц, белок-летяг, хохлатых майн, змей-гадюк, кобр и сиамских крокодилов. По данным исследователей, почти все животные продавались живыми, содержались в тесных клетках, стоящих друг на друге и в целом в плохих условиях и зачастую разделывались прямо в точке продажи.