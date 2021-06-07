Bild: главный немецкий вирусолог назвал теорию о лабораторном происхождении COVID-19 безосновательной

Главный немецкий вирусолог Кристиан Дростен высказался против теории о происхождении коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, пишет Bild. По слова Дростена, у сторонников этой теории нет никаких весомых доказательств: вирусолог, в свою очередь, высказал свою версию происхождения вируса, заявив, что он мог зародиться в китайской меховой промышленности.

Произошёл ли коронавирус из лаборатории Уханьского института вирусологии — самый острый вопрос связанного с коронавирусом кризиса, пишет Bild. Всё больше экспертов выражают свои подозрения в том, что коронавирус имеет не природное происхождение, а стал результатом утечки в лаборатории китайского города Ухань. Дошло даже до того, что в конце мая Джо Байден потребовал от своих спецслужб прояснить этот вопрос и предоставить отчёт.

Теперь к дебатам подключился главный вирусолог ФРГ Кристиан Дростен, пишет Bild. Издание напоминает, что ещё в феврале 2020 года Дростен поддержал публикацию журнала The Lancet, в которой приводились аргументы против теории с утечкой из лаборатории. Как отмечает издание, вирусолог не изменил своего мнения.

«В феврале 2020 года в публичном пространстве распространялись жёсткие обвинения в адрес китайских учёных. Им вменялось активное содействие при попытках скрыть искусственное происхождение коронавируса. При этом за данными обвинениями не стояло никаких надёжных доказательств», — приводит издание слова Дростена.

По словам вирусолога, у него нет никаких оснований считать, что коронавирус имеет искусственное происхождение. При этом Дростен добавил, что возможным источником вируса могла быть китайская меховая индустрия.