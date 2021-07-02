Вирусу всё равно, за кого вы болеете — Sky News о росте заражений среди футбольных фанатов Евро-2020

Примерно каждый двадцатый фанат сборной Шотландии, отправившийся в Англию на матчи Евро-2020, заразился коронавирусом, сообщает Sky News. Кроме того, инфекцию подхватил каждый трёхсотый посетитель домашних матчей сборной Шотландии в Глазго. По словам эксперта Линды Боулд, в идеальном мире Евро-2020 был бы отменён, но давление со стороны спонсоров, игроков и болельщиков сыграло свою роль.

Сообщалось о том, что две недели назад в Лондон на игру между Англией и Шотландией приехало 20 тысяч шотландских фанатов. Если эта цифра верна, то коронавирусом из них заразился каждый двадцатый.

В самой Шотландии в период с 11 по 28 июня было зафиксировано 32 539 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что почти 2 тысячи этих людей посещали матчи Евро-2020, будучи заразными, — две трети из них путешествовали в Лондон для того, чтобы смотреть игру либо на стадионе Уэмбли, либо в фан-зоне, либо в пабе.

ДЖЕЙСОН ЛАЙТЧ, глава отделения качества и стратегии здравоохранения: Давайте не будем снимать ответственность со всех тех, кто не является футбольным фанатом. С момента начала чемпионата Европы в Шотландии было зафиксировано 32 тысячи заражений. Многие из них, вероятно, относятся к групповым встречам для просмотра футбола, но этому вирусу неважно, чем вы занимаетесь, ему важно, что вы собираетесь вместе.

Согласно данным статистики, 13 процентов из 3 тысяч шотландских фанатов на игре Англия — Шотландия, то есть почти 400 человек, были заражены коронавирусом, даже несмотря на наличие отрицательных тестов. Стадион «Хэмптон Парк» в Глазго также выделяется в статистике.

Посещаемость на обоих матчах Шотландии на «Хэмптон Парк» составила примерно 12 тысяч человек. Согласно этим цифрам, каждый 300-й посетитель впоследствии сдал положительный тест на коронавирус. То, чего мы не знаем, — сколько людей они заразили.

ЛИНДА БОУЛД, профессор Эдинбургского университета: Мне кажется проблематичным то, что в идеальном мире, в условиях резкого роста заражений политики просто сказали бы «давайте нажмём на паузу и не будем проводить эти мероприятия», но здесь надо учитывать деньги, спонсоров, игроков, фанатов… Это очень сложно. Поэтому отмены не случилось.

Правительство Шотландии призвало фанатов без билетов не ездить в Лондон. Сотрудники здравоохранительных органов сейчас пытаются отследить контакты тех, кто был заражён. Тем временем оценка риска от массовых мероприятий по-прежнему не завершена.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.