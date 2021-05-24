NTD: Россия пустит болельщиков на чемпионат Европы без виз — но со справкой

Россия готова принимать в июне матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в 11 европейских городах, включая Санкт-Петербург. При этом иностранным болельщикам не придётся оформлять визу, однако потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Жители Санкт-Петербурга оценивают такое решение властей по-разному, передаёт NTD.
Иностранные болельщики смогут приехать в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу — 2020. При этом им не нужно оформлять российскую визу, но у них должен быть отрицательный тест на COVID-19.
В Северной столице с 12 июня по 2 июля пройдут семь матчей, включая четвертьфинал. При этом стадион «Газпром Арена» будет заполнен только наполовину, зрители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
ДМИТРИЙ, житель Санкт-Петербурга: Я не болельщик вообще — но я понимаю, что для людей это очень важная история. Вот я люблю путешествовать, и у меня сейчас закрыта эта возможность — и для меня это большая потеря. А для болельщиков это такая же большая потеря, и я их прекрасно понимаю. Поэтому я считаю, что если всё соблюдается, то это хорошо.
КИРИЛЛ, житель Санкт-Петербурга: Пандемия по всему миру — и многие страны закрылись, в принципе, от всех въездов и выездов. И это, наверное, не очень правильное решение, чтобы давать въезд всем болельщикам. Ну как бы все уже переходят на онлайн-формат, почему бы тогда не сделать онлайн-формат?
Российские власти также упростят процедуру получения визы для официальных лиц европейской спортивной организации УЕФА, волонтёров и журналистов.
Турнир Евро-2020 из-за пандемии перенесли на этот год. Обычно чемпионат проходит в одной или двух соседних странах. Однако по случаю 60-летия со дня проведения первого чемпионата Европы организаторы выбрали новый формат: в этот раз соревнования пройдут на 11 стадионах, в 11 городах десяти стран.
Матчи должен был принять и Дублин — но из-за плохой эпидемиологической ситуации их перенесли в Санкт-Петербург. Турнир продлится с 11 июня по 11 июля.
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