Sun: из-за пандемии Санкт-Петербург может лишиться чемпионата Европы по футболу

В частных беседах руководство УЕФА поговаривает о необходимости «ужать» в условиях пандемии формат чемпионата Европы, который изначально должен был проводиться в 12 городах в разных странах, пишет The Sun. Как отмечает издание, в первую очередь престижных матчей могут лишиться азербайджанский Баку и российский Санкт-Петербург.
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА в частных беседах признаёт, что чемпионат Европы, перенесённый на 2021 год из-за коронавируса, никак нельзя проводить в запланированном формате — сразу в 12 городах в разных странах, сообщает The Sun.
По словам представителей УЕФА, соревнования так или иначе придётся «ужимать», чтобы минимизировать разъезды для сборных. В худшем случае всё придётся проводить в одной стране, а игрокам — жить в так называемых пузырях, ограничивая контакты с окружающими и передвижение в принимающем городе. Тем не менее ассоциация надеется, что болельщики смогут присутствовать на матчах.
Как утверждает издание, в первую очередь в качестве мест проведения чемпионата УЕФА может отказаться от таких городов, как Баку в Азербайджане, в настоящий момент участвующем в вооружённом конфликте с Арменией, а также от российского Санкт-Петербурга. Испанский Бильбао, столкнувшийся с достаточно низким спросом на билеты, тоже может лишиться чемпионата.
Все эти вопросы ещё будут обсуждаться в ходе встреч руководства ассоциации в следующие несколько месяцев, добавляет британская газета.
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