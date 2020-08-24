Figaro: горящие машины и разбитые витрины — фанаты ПСЖ устроили беспорядки на Елисейских полях после поражения их команды в финале Лиги чемпионов

Огорчённые поражением клуба «Пари-Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов французские болельщики устроили беспорядки на Елисейских полях в Париже, где проходила трансляция матча, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, в результате гнева болельщиков были сожжены автомобили, разбиты витрины и причинён вред магазинам, а столкновения с полицией продолжались до поздней ночи.

После финального свистка судьи в матче Лиги Чемпионов в воскресенье вечером обстановка на Елисейских полях была напряжённой, сообщает Le Figaro. Движущиеся толпы, петарды, отряды спецназа. Уже в 22.30 было выписано 274 протокола об отсутствии маски.

Как отмечает издание, чтобы сдержать неизбежные беспорядки и попытаться обеспечить соблюдение санитарных правил в период роста эпидемии во Франции, префектура полиции Парижа предусмотрела для трансляции финала Лиги Чемпионов на Елисейских полях полицейское усиление, «достойное новогодней ночи»: 3 тыс. полицейских, жандармов и военных и 300 пожарных.

По словам газеты, обстановка вблизи стадиона «Парк де Пренс», где за трансляцией финального мачта футбольного турнира следило 5 тыс. болельщиков, была «наэлектризованной» на протяжении всего матча. Во втором тайме несколько десятков человек начали бросать снаряды на правоохранителей и их транспортные средства, в конце матча были сожжены несколько мусорных баков, и пожарным пришлось тушить горящий автомобиль возле Елисейских полей. А после поражения клуба «Пари-Сен-Жермен» возмущённые болельщики начали разбирать заграждения, окружавшие площадку для реконструкции фонтана.

Как передаёт Le Figaro, в ходе беспорядков были сожжены автомобили, разбиты витрины и причинён ущерб магазинам. Столкновения молодых людей, бросавших бутылки и пиротехнические устройства, с полицией продолжались до часа ночи. По сообщению журналистов, правоохранители применяли слезоточивый газ и пневматические винтовки.

По словам префектуры полиции, органам охраны правопорядка пришлось вмешаться, чтобы разогнать «около сотни человек». По её данным, 148 человек были задержаны за агрессивные действия или причинение ущерба. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в свою очередь, пожаловался в Twitter на «недопустимые беспорядки».

В понедельник утром владельцам магазинов и прохожим ничего не оставалось, кроме как подчитывать ущерб, констатирует издание.