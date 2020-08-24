N-TV: в УЕФА задумались о реформе формата еврокубков

Текущий формат футбольных еврокубков с отсутствием домашних и выездных игр, а также всеми играми, проводимыми в одном месте, является вынужденным, однако он может спровоцировать крупную реформу европейского футбола, пишет N-TV. Глава УЕФА Адлександер Чеферин назвал нынешний формат еврокубков «интересным» и не исключил, что он может быть задействован и дальше. По словам Чеферина, система с одной игрой, в которой решается всё, повышает непредсказуемость турниров.

Отсутствие домашних и выездных игр, весь плей-офф в одной стране: экстренные меры в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, принятые в связи с пандемией коронавируса, могут привести к глобальной реформе европейского футбола, пишет N-TV.

По словам нынешнего главы УЕФА Александера Чеферина, текущий формат с одной игрой в рамках раунда плей-офф вместо двух, выглядит «интересным». Чеферин отметил, что интегрировать такую систему в календарь будет непросто, однако этот формат понравился людям, поскольку в его условиях увеличивается непредсказуемость результата. Кроме того, глава УЕФА сообщил, что многие его знакомые из мира футбола были «очень вдохновлены» новой системой с матчами, в которых решается всё.

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Оливер Кан также высказался в поддержку идеи «финала восьми». Однако не все разделяют эту точку зрения:, как пишет N-TV, председатель совета директоров клуба «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф отметил, что при отсутствии домашних и выездных игр уменьшаться доходы от телетрансляций. Впрочем, Александер Чеферин заявил, что «даже при меньшем количестве игр, их ценность будет выше при правильном маркетинге».

Как отмечает издание, при реформе нынешней системы розыгрыша еврокубков необходимо решить, с какого раунда плей-офф можно будет начинать финальный турнир. Формат с восемью командами в одном месте, в условиях возвращения фанатов на трибуны после пандемии, выглядит достаточно трудным для реализации, поэтому финальный турнир из четырёх команд (то есть, со стадии полуфинала) выглядит более практичным.