24 Horas: «позор и унижение» — «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2

Мюнхенская «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов унизила «Барселону», разгромив её со счётом 8:2, передаёт Canal 24 Horas TV. Один из игроков сине-гранатовых Жерар Пике назвал этот результат и вылет клуба из турнира «позором», говорится в материале.
Плохие новости для испанского спорта. В полуфиналах Лиги чемпионов не будет испанцев. «Барселона» возвращается сегодня домой после вчерашнего унизительного поражения в матче против мюнхенской «Баварии».
Вот так среди гвалта недовольства и оскорблений прибыли игроки в отель, где разместилась команда, после исторического поражения 2:8. Этот результат и вылет из турнира Пике назвал «позором». После игры президент клуба Бартомеу объявил о том, что будут предприняты меры.
Между тем в полуфиналах Лиги чемпионов не будет ни одного представителя Испании.
АЛЬБЕРТ ФОНТ, корреспондент TVE: Перед возвращением домой — это произойдёт сегодня в полдень — «Барса» проводит последние часы в Лисабоне, где она пережила один из самых унизительных вечеров в своей истории. В этом противостоянии мюнхенская «Бавария» унизила «Барселону» и буквально растоптала её, забив 8 мячей и пропустив два.
Один из капитанов команды Жерар Пике высказался без обиняков, призвав к принятию решений, которые должны затронуть не только тренеров и игроков. Эти слова истолковали как предложение к проведению выборов президента клуба. Кроме того, Пике заявил, что если проблема заключается в нём самом, то он не имеет ничего против ухода из команды.
В более сдержанной манере высказался президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, дав понять, что решения будут приняты, однако сейчас момент ещё не настал.
КИКЕ СЕТЬЕН, тренер «Барселоны»:Крайне болезненная ситуация. Сейчас меня беспокоит не только моё будущее, поскольку я знаю, что такова профессия, которую я выбрал. Но особенно больно от осознания того, что столь тяжёлое поражение означает для фанатов и клуба. Определённо можно сказать, что, когда такое случается, доверие к тренеру естественно падает. Это очевидно, не так ли? Позиция Пике — опытного игрока, который провёл здесь всю жизнь, — кое о чём да говорит, не так ли?
БОЛЕЛЬЩИК: Как я уже сказал, не помню столь исторического и столь прискорбного результата. И такого позора тоже не помню. Вообще не помню такого. Насчёт случившегося сегодня: я смеюсь, чтобы под конец не заплакать.
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