СТРАНА: кричавший «слава Украине» хорватский футболист переходит в российский клуб

03:00
В Кировской области расследуют нападение на полицейского на вечеринке
В МВД по Кировской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.
03:00
Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вспышку COVID-19 в «Ростове».
03:00
В «Локомотиве» прокомментировали новость о вспышке коронавируса в «Ростове»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков допускает, что «Ростову», ушедшему на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, могут быть записаны ряд технических поражений за пропущенные матчи.
03:00
ФСБ опровергла участие в проверке «захваченного» монастыря
Сотрудники ФСБ России по Свердловской области не выезжали в Среднеуральский женский монастырь, о чём ранее сообщили в СМИ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
03:00
Источник: проба футболиста «Рубина» на коронавирус дала положительный результат
Проба полузащитника казанского «Рубина» Александра Зуева на коронавирус дала положительный результат.
03:00
Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Туле
Девять человек получили травмы в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле.
03:00
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Вальядолидом»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов с первых минут выйдет в матче 29-го тура Примеры с «Вальядолидом».
03:00
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
03:00
Полузащитник «Спартака» Игнатов летом 2021-го может стать футболистом «Локомотива»
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов летом следующего года может пополнить состав «Локомотива».
03:00
Президент Чехии не приедет на парад Победы из-за карантинных мер
Президент Чехии Милош Земан не сможет посетить парад Победы в Москве 24 июня из-за действующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Гэтжи: я бы нокаутировал Макгрегора
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, как бы прошёл гипотетическим поединок между ним и экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором.
03:00
В ЦСКА рассказали о распределении мест на матч с «Зенитом»
В ЦСКА сделали заявление о распределении билетов на ближайший домашний матч РПЛ с «Зенитом».
03:00
Прокуратура отчиталась о проверке по выплатам медработникам в Удмуртии
Прокуратура Удмуртии отчиталась о проверке по выплатам медицинским работникам.
03:00
В Саратовской области проверяют сообщения о смерти ветерана
В Саратовской области проверяют сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
03:00
В Адыгее рассказали о проведении ЕГЭ
Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев рассказал о проведении Единого государственного экзамена.
03:00
Член комитета по этике РФС о вспышке COVID-19 в «Ростове»: это преступление против России
Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал преступлением против России вспышку коронавируса в «Ростове».
03:00
В параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие десантники
В параде Победы в Ростове-на-Дону будут участвовать десантники.
03:00
В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году
В Ставрополе задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году.
03:00
В Казани возобновляют поезда в Петербург и Адлер
На Горьковской железной дороге возобновляют курсирование ряда поездов дальнего следования из-за увеличения пассажиропотока.
03:00
Леонова: не вижу в переходе Трусовой ничего катастрофического
Вице-чемпионка мира Алёна Леонова прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
03:00
В Совфеде оценили идею сократить новогодние каникулы в 2021 году
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал инициативу по сокращению новогодних каникул с целью восполнить дефицит рабочих дней из-за пандемии.
03:00
В Волгограде прошла тренировка воздушной части парада Победы
В центре Волгограда прошла тренировка воздушной части парада Победы.
03:00
Полиция проверяет данные о лже-аккаунтах для голосования по поправкам
Полиция Москвы начала проверку в связи с информацией о появлении поддельных аккаунтов для дистанционного голосования по поправкам к Конституции России.
03:00
Дзагоев о ЧМ-2018: до турнира были опасения, что не оправдаем ожидания
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил, с какими мыслями сборная России готовилась к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.
03:00
Нурмагомедов стал совладельцем компании мобильной связи
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем в компании «Первый мобильный», поставляющей услуги связи.
03:00
Горбачёв опроверг обсуждение СССР передачи Карелии Финляндии
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв опроверг заявления о готовности Советского Союза начать переговоры о передаче Карелии Финляндии.
03:00
Дзагоев вспомнил свою голевую передачу в матче ЧМ-2018 с Хорватией
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 с Хорватией, в котором он вышел на замену и отдал результативную передачу.
03:00
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 8 млн
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 8 млн.
03:00
Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт
Вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вскоре возобновит спортивную карьеру и будет бороться с лидерами мирового фигурного катания.
03:00
Опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году
Стало известно расписание матчей сборной России по футболу до конца года.
03:00
В Молдавии за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтверждено 478 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 12 732.
03:00
Экс-сотрудников «БФГ-кредит» заподозрили в растрате 12,9 млрд рублей
Следователи задержали трёх бывших сотрудников кредитного управления банка «БФГ-кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
03:00
Совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи
Совет директоров ФК «Спартак» выступил с заявлением по поводу распределения билетов на оставшиеся домашние матчи текущего сезона РПЛ.
03:00
«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ
Подмосковные «Химки» получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
03:00
МИД России оценил санкции США против Сирии в рамках «акта Цезаря»
Санкции США в отношении Сирии в рамках «акта Цезаря» бьют по обычным сирийцам. Об этом заявили в пресс-службе МИД России, комментируя вступление в силу антисирийского «акта Цезаря».
03:00
СМИ: РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове»
Российский футбольный союз (РФС) не собирается досрочно останавливать текущий сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове».
03:00
Комитет Рады рекомендовал депутатам изучить вопрос об отставке Авакова
Профильный комитет Верховной рады предлагает внести в повестку дня нынешней сессии парламента проект постановления №3606 об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
03:00
Иммунолог оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса
Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков прокомментировал данные об эффективности дексаметазона в лечении пациентов с COVID-19.
03:00
Теннисный сезон возобновится в августе
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали даты проведения турниров под своей эгидой.
03:00
Волгоградские МФЦ возобновили приём граждан
Со среды, 17 июня, офисы «Мои документы» в Волгоградской области возобновили предоставление услуг в полном объёме.
03:00
В Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию
В Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию после снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
03:00
Синоптики предупредили о резком похолодании в Курганской области
Синоптики предупредили о резком похолодании в Курганской области 19 июня.
03:00
Вильфанд предупредил об опасности московской жары
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.
03:00
В Амурской области возобновили работу библиотеки
В Амурской области возобновили свою деятельность библиотеки, сообщает ОТР.
03:00
Кокорин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом в «Ростове».
03:00
Синоптики прогнозируют температуру в Ростовской области в июне выше нормы
Заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко заявила, что среднемесячная температура в регионе в июне может оказаться выше нормы.
03:00
Онищенко оценил результаты испытаний дексаметазона для лечения коронавируса
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.
03:00
В Татарстане перенесли вручение медалей выпускникам школ
В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что медали «За особые успехи в учении» выпускники школ получат позднее. Точная дата пока не уточняется.
03:00
Собянин заявил о возобновлении реставрационной деятельности в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении реставрационной деятельности в столице.
03:00
Уткин призвал отложить проведение матчей РПЛ со зрителями
Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что ФК «Ростов» ушёл на карантин из-за подозрения на коронавирус у шестерых футболистов основной команды, и призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) отложить проведение матча с болельщиками на трибунах.