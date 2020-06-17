СТРАНА: кричавший «слава Украине» хорватский футболист переходит в российский клуб

Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы своей сборной над командой России на чемпионате 2018 года кричал «слава Украине», продолжит свою спортивную карьеру в российском чемпионате. Как пишет «СТРАНА» со ссылкой на турецкие СМИ, название российского клуба, в который может перейти Вида, пока не уточняется.

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне защитник турецкого клуба «Бешикташ» и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате России. Как передаёт «СТРАНА», об этом написал в Twitter журналист из Турции Левент Юмит Эрол. Название российского клуба, в который может перейти Вида, работник медиа не уточнил.

По информации турецких спортивных изданий, 31-летний спортсмен покинет Бешикташ по окончании текущего сезона и начнет выступление в Российской премьер-лиге. Хорват уйдет из турецкого клуба досрочно. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах и забил 4 гола. Стоимость хорвата оценивают в €6,5 млн.

Как напоминает издание, летом 2018 года после победы сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира над Россией Вида вместе с Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили выигрыш Украине и киевскому клубу.