Корреспондент: испанские фанаты снова назвали украинского футболиста Зозулю нацистом

Даже при пустых трибунах испанские болельщики смогли высказать своё отношение к украинскому футболисту Роману Зозуле. Как передаёт «Корреспондент», фанаты клуба «Райо Вальекано» вывесили баннер «Зозуля был и остается чёртовым нацистом», из-за которого команда украинца отказалась доигрывать матч.

Футбол в Испании вернулся доигрыванием матча 20-го тура второго дивизиона между «Райо Вальекано» и «Альбасете», за который выступает украинец Роман Зозуля. Как пишет «Корреспондент», матч был прерван из-за оскорблений Зозули и нежелания Альбасете выходить на второй тайм.

Несмотря на то, что матч доигрывается при пустых трибунах, фанаты «Райо Вальекано» всё равно нашли способ, как оскорбить украинца.

Перед началом игры фанаты мадридского клуба вывесили несколько баннеров, один из которых «предназначался» украинцу: «Зозуля был и остается чёртовым нацистом».