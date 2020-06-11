Корреспондент: испанские фанаты снова назвали украинского футболиста Зозулю нацистом

03:00
Ян выразил желание подраться с завершившим карьеру Сехудо
Претендент на титул UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил о желании сразиться с бывшим чемпионом организации в двух категориях Генри Сехудо.
03:00
В ОНК сообщили о жалобе признавшегося в ограблении квартиры «жены олигарха» на условия в СИЗО
Святослав Князев, обвиняемый в краже драгоценностей и денег, совершённой, по его признанию, в квартире «жены олигарха», заявил членам ОНК Москвы, что в больнице СИЗО «Матросская Тишина» он не получает медицинской помощи в полном объёме. Об этом RT сообщил член ОНК Георгий Иванов.
03:00
Зайцева считает, что в СБР нет единства и царит полная разрозненность
Известная в недавнем прошлом российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию в Союзе биатлонистов России.
03:00
Путин призвал обеспечить безопасность иностранных гостей парада Победы
Для иностранных гостей парада Победы в Москве необходимо обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России.
03:00
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
03:00
Экс-игрок «Спартака» возглавил аутсайдера чемпионата Чехии
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач стал главным тренером «Опавы».
03:00
Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению
В городе-герое Волгограде 24 мая состоится концерт Победы на Мамаевом кургане, приуроченный к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию концерта будет вести телеканал «Россия 1».
03:00
Главный инженер ТЭЦ в Норильске арестован по делу о разливе топлива
Суд в Норильске арестовал главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе дизельного топлива, передаёт ТАСС.
03:00
В Росавиацию поступили заявки на субсидии от десяти аэропортов
Заявки на получение субсидий для частичной компенсации расходов подали десять российских аэропортов, сообщили в Росавиации.
03:00
Владелица текстильного производства рассказала о работе в условиях пандемии
Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мария Ефименко в рамках проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» рассказала, как во время пандемии коронавируса изменились условия работы.
03:00
Опрос: 41% россиян не хотят возвращаться в офис
Учёные кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики провели исследование, в рамках которого выяснили отношение россиян к возвращению в офис после периода самоизоляции.
03:00
В ЯНАО пресекли деятельность четырёх группировок, занимавшихся сбытом наркотиков
С начала 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе пресекли деятельность четырёх группировок, которые занимались сбытом наркотиков.
03:00
Асад освободил от должности премьера Cирии
Президент Cирии Башар Асад освободил от должности премьер-министра республики Имада Хамиса, передаёт SANA.
03:00
Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19.
03:00
РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало взыскание судебных расходов по делам, проигранным российскими атлетами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
03:00
Московские библиотеки откроются с 16 июня
Столичные библиотеки готовы вернуться к прежнему графику работы.
03:00
Заслуженный учитель России оценил ситуацию с мошенничеством с ЕГЭ
Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров оценил ситуацию с мошенничеством на Едином государственном экзамене.
03:00
В Нижегородской области отменяют QR-коды для выхода из дома
В Нижегородской области с 12 июня отменяется требование об оформлении цифровых подтверждений для выхода из дома, сообщил глава региона Глеб Никитин.
03:00
В Москве будут производить медизделия для людей с ограниченными возможностями
В столице с конца 2021 года начнётся производство медицинских изделий для стомированных больных.
03:00
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 5 июня увеличились на $1,3 млрд (+0,2%) — до $565,2 млрд.
03:00
Выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября
Госсовет Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября.
03:00
В РАН заявили о первом обзоре всей небесной сферы в рентгеновском диапазоне
Институт космических исследований РАН сообщил, что российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне.
03:00
Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки
Белорусское правительство предложило России снять ограничения на туристические поездки. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.
03:00
Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF
Бывший президент Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) Ламин Диак заявил, что организация скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов ради «финансового благополучия».
03:00
Посадившего сына на цепь на Кубани приговорили к трём годам тюрьмы
Суд в Краснодарском крае приговорил к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рублей местного жителя, который летом 2019 года посадил своего десятилетнего сына на цепь в сарае. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
03:00
В ВОЗ заявили о высоком риске распространения Эболы в ДРК
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о наличии высокого риска распространения вируса Эбола на всей территории Демократической Республики Конго (ДРК).
03:00
В Совфеде предложили включить ЖКУ в перечень пострадавших от коронавируса
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил включить сферу ЖКУ в перечень пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Поздняков может разрешить лыжникам и горнолыжникам тренироваться за границей
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает текущий момент неподходящим для проведения российскими спортсменами тренировочных сборов за границей.
03:00
В Томске перед судом предстанет обвиняемая в мошенничестве при получении маткапитала
В Томске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении материнского капитала.
03:00
В Приморье рассказали о ситуации с COVID-19
За сутки в Приморском крае подтвердили 57 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
03:00
В Сахалинской области рассказали о поддержке семей с детьми
В Сахалинской области выплачено более 808 млн рублей в качестве пособий на детей.
03:00
Эксперт оценил вероятность повышения цен на первичное жильё на 10—20%
Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что средние цены на первичное жильё в России до конца 2020 года могут увеличиться на 10—20%.
03:00
На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек
В Краснодарском крае полицейский автомобиль врезался в другую легковую машину, пострадали семь человек. Инцидент произошёл под Горячим Ключом.
03:00
В Бурятии вводят особый режим посещения мест отдыха
В Бурятии вводят особый режим посещения парков и скверов с пятницы, 12 июня.
03:00
Определились даты ралли «Дакар» в 2021 году
Ралли-рейд «Дакар» состоится 3—15 января 2021 года в Саудовской Аравии.
03:00
Более 700 предпринимателей Башкирии получили кредиты с нулевой ставкой
Более 700 предпринимателей Башкирии получили одобрение на кредитование с нулевой ставкой.
03:00
Московский зоопарк откроется 16 июня
Московский зоопарк готовится к приёму гостей: он откроется 16 июня после трёхмесячного перерыва.
03:00
Сериал «257 причин, чтобы жить» получит продолжение
Видеосервис START объявил о планах съёмок второго сезона комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».
03:00
Минпросвещения оценило ситуацию с тестированием на коронавирус на ЕГЭ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что регионы будут самостоятельно принимать решение о необходимости тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
03:00
Производители масок в Подмосковье получат субсидии более чем на 85 млн рублей
Производители масок в Московской области получат субсидии более чем на 85 млн рублей. Им компенсируют 80% затрат на приобретение оборудования.
03:00
В МГУ рассказали о разработанном способе борьбы с последствиями COVID-19
Ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова и гендиректор компании «Митотех» Максим Скулачёв рассказал о новом способе борьбы с последствиями влияния коронавируса на организм.
03:00
Стоматологии в Подмосковье возобновят оказание помощи с 15 июня
Стоматологические поликлиники Московской области вновь начнут оказывать плановую помощь с 15 июня.
03:00
Всероссийская федерация самбо покажет цикл видеолекций по истории развития вида спорта
Состоялась онлайн-конференция Лиги боевого самбо (ЛБС), посвящённая организации профессиональных клубов по этому виду спорта в городах России.
03:00
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
03:00
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Агент: в «Спартаке» только ленивый не тянет деньги Федуна
Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что руководители «Спартака» пользуются доверием владельца клуба Леонида Федуна для собственной наживы.
03:00
Мишустин напомнил о важности своевременно доводить выплаты до медиков
Выплаты медикам и всем другим специалистам, которые работают с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объёме, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
03:00
СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести Фати вместо Санчо
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
03:00
ЕК рекомендовала странам ЕС постепенно открывать границы с 1 июля
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.
03:00
Путин примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе
Российский президент Владимир Путин в День России примет участие в церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.