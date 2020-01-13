«Зозуля — чёртов наци!»: испанские фанаты снова оскорбили украинского футболиста

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03:00 В СБУ начали расследовать крушение самолёта в Иране по трём статьям Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) начало досудебное расследование в связи крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трём статьям украинского УК.

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03:00 СМИ: Белорусский вратарь Гутор отказал «Крыльям Советов» и перешёл в солигорский «Шахтёр» Голкипер Александр Гутор отклонил предложение самарских «Крыльев Советов» и продолжит карьеру на родине.

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