1+1: Зеленский и МИД Украины заступились за футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом

МИД Украины и Владимир Зеленский выразили свою поддержку футболисту Роману Зозуле, который снова оказался в эпицентре скандала. Как передаёт «1+1», ранее испанские футбольные фанаты, которые кричали «Зозуля — нацист», сорвали матч с участием украинского спортсмена.
Оскорбления, созвучные со штампами российских пропагандистов. В МИД Украины прокомментировали скандальный инцидент, произошедший с футболистом Романом Зозулей. Во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете» фанаты оскорбляли нападающего испанского клуба. В частности, они кричали: «Зозуля — нацист».
Украинский МИД назвал это позорным проявлением нетерпимости и призвал испанские власти вмешаться в ситуацию.
Отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил свою поддержку футболисту и назвал его настоящим патриотом.
Романа Зозулю не впервые обвиняют в нацизме в Испании. В 2017 году, когда он должен был перейти в состав «Райо Вальекано», фанаты упрекали его в связи с нацистскими организациями на Украине. Поводом для этого стала футболка с национальным гербом и деньги, которые футболист переводил на нужды украинской армии и пострадавшим от войны.
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