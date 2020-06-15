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СТРАНА: экс-нападающий «Динамо» Саленко предложил примирить Россию и Украину товарищеским матчем

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России будет отличным способом для нормализации отношений между странами. Однако, как пишет «СТРАНА», Саленко добавил, что Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт и в ближайшие год-два ничего в этом вопросе не поменяется.
СТРАНА: экс-нападающий «Динамо» Саленко предложил примирить Россию и Украину товарищеским матчем
fcdynamo.kiev.ua

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко предложил провести товарищеский матч между сборными ветеранов футбола России и Украины. Как пишет «СТРАНА», он также добавил, что считает позитивным, если сборные Украины и России встретятся на Чемпионате Европы по футболу.

«Украина против России на Евро? Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории», — сказал футболист.

Он признался, что общается с друзьями из России, и они поддерживают его идею.
 
«Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется», — констатировал Саленко.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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