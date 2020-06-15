СТРАНА: экс-нападающий «Динамо» Саленко предложил примирить Россию и Украину товарищеским матчем

03:00
МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата
Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. Об этом сообщили в МИД России.
03:00
Эксперт оценил объём нелегального рынка алкоголя в России
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев оценил объём незаконного оборота крепкого алкоголя в России.
03:00
Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала присвоение двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко статуса тренера сборной России.
03:00
Уилан заявил о намерении обжаловать приговор
Американец Пол Уилан, который был приговорён Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж, заявил, что намерен обжаловать решение суда.
03:00
Число участников Московского инновационного кластера превысило 7 тысяч
К Московскому инновационному кластеру присоединились более 7 тыс. организаций.
03:00
В трёх российских городах отменили парад Победы из-за коронавируса
Власти Пензы, Челябинска и Якутска приняли решение не проводить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.
03:00
«Краснодар» продлил контракты с футболистами Бергом и Крицюком
Футбольный клуб «Краснодар» подписал новые контракты со шведским форвардом Маркусом Бергом и российским голкипером Станиславом Крицюком.
03:00
Агент рассказал, когда Мозгов сможет вернуться на площадку после операции
Агент центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, когда баскетболист сможет вернуться на паркет после операции.
03:00
Глава Минприроды оценил риск повторения лесных пожаров в Сибири
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал вероятность повторения прошлогодних лесных пожаров в Сибири и задымления городов.
03:00
Захарова назвала причину вызова чешского посла в МИД России
Вызов чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки в МИД России связан с «недружественными действиями Праги» в отношении российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
03:00
В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича
Киевский аппеляционный суд начал допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене.
03:00
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы
Бывший актёр Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Токио, главным пунктом своей предвыборной программы объявив отмену перенесённой на 2021 год Олимпиады.
03:00
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
03:00
В Роскачестве дали рекомендации по защите от укусов клещей
Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от укусов клещей.
03:00
Саутгейт оценил шансы заиграть Холанда за сборную Англии по футболу
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы заиграть норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда за английскую национальную команду.
03:00
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
03:00
Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».
03:00
В Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток
ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
03:00
Бывший хоккеист «Трактора» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет
Бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет.
03:00
В России от коронавируса вылечились более 284 тысяч человек
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в России за сутки выписали ещё 4489 человек, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 284 539.
03:00
В посольстве Чехии сообщили о вызове посла в МИД России
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД России. Об этом заявил пресс-атташе чешского посольства Ян Йиндрих.
03:00
Украинский волейболист Пашицкий заявил, что получит российское гражданство
Украинский блокирующий петербургского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий сообщил, что получит российское гражданство.
03:00
Стало известно, когда Махачев может провести следующий бой в UFC
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести свой следующий бой нынешним летом.
03:00
За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 7091.
03:00
В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 8246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 537 210 случаев. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
03:00
В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве
По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Армении экстрадировали в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба ГП.
03:00
Глава IIHF заявил, что швейцарская заявка на ЧМ-2026 будет иметь небольшое преимущество
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира.
03:00
Кантер рассказал, что игроки НБА не хотят возобновлять сезон, пока не появится вакцина против коронавируса
Турецкий центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что некоторые игроки не хотят принимать участие в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) до появления вакцины от коронавируса.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Турции. Об этом сообщила Геологическая служба США.
03:00
Бывший футболист сборной Мексики Падилья умер от коронавируса
Бывший форвард сборной Мексики по футболу Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет от последствий заболевания коронавирусной инфекцией.
03:00
Учёного из Петербурга обвинили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
03:00
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Гонка NASCAR была приостановлена из-за удара молнии
Гонка NASCAR Cup Series в Майами была приостановлена из-за удара молнии вблизи автодрома в Хомстеде.
03:00
На Украине за сутки выявлено 656 случаев инфицирования коронавирусом
На Украине за сутки выявлено 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
03:00
Гусев рассказал о своём прогрессе в изучении английского языка
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал о своём прогрессе в изучении английского языка.
03:00
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 123 тысячи
В Москве ещё 1549 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
03:00
Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев оценил свой дебютный сезон в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев оценил свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
В России провели более 15 млн тестов на коронавирус
В России провели более 15,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
Баскетболист Мозгов перенёс операцию на колене
Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене.
03:00
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года
Курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.
03:00
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений
Жители России хотели бы в среднем получать 74 тыс. рублей в месяц после снятия всех ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Под Норильском собрали более 26 тысяч кубометров водонефтяной смеси
На месте разлива дизельного топлива под Норильском собрано более 26 тыс. кубометров нефтеводяной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Морспасслужбы России.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом
После полного исчезновения клинических симптомов коронавирусной инфекции у многих сохраняется озноб, заявила врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
03:00
В Москве 15 июня ожидается до +26 °С
В Москве в понедельник, 15 июня, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
03:00
В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации в Красноярском крае
В Красноярском крае от паводка освободились все подтопленные жилые дома, сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
Из Китая в Россию доставлено оборудование для производства масок
Из Китая в Россию поставили около 60 тонн оборудования полного цикла для производства защитных масок, сообщил российский торговый представитель в КНР Сергей Инюшин.
03:00
В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке
В Пекине возможно дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке, заявил глава пресс-службы городского правительства Сюй Хэцзянь.
03:00
Глава «Газпром нефти» назвал логичным решение о продлении сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал логичным решение о продлении сокращения добычи нефти до конца июля.
03:00
Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей, согласно рейтингу РИА Новости на основе данных Росстата за 2019 год.