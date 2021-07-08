Euronews: 4 млн жертв с начала пандемии — ВОЗ призывает не спешить с отменой ограничений

17:56 Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

17:49 Зырянов высказался о перспективе возглавить «Зенит» Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне тренер молодёжного состава Константин Зырянов заявил, что не хотел бы возглавлять первую команду.

17:43 Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД Президент России Владимир Путин запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает РИА Новости.

17:39 Михаил Виноградов назначен уполномоченным России при ЕСПЧ Российский лидер Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного России при ЕСПЧ.

17:37 Глава КХЛ заявил, что лига не обсуждала изменение лимита на легионеров Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что лига в данный момент не планирует изменение лимита на легионеров.

17:32 Россия направила в Турцию самолёт-амфибию для помощи в тушении пожаров Министр обороны России Сергей Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолёт-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

17:26 В «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

17:25 Делегация политофиса талибов прибыла с визитом в Москву Делегация политического офиса радикального движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры.

17:21 Познер считает, что проблема сборной России заключается не в Черчесове Известный телеведущий и журналист Владимир Познер высказался об увольнении главного тренера сборной России по футболу.

17:19 Экономист прокомментировал ситуацию с ростом курса евро Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс евро в ходе торгов в четверг, 8 июля, превысил 89 рублей.

17:16 В Петербурге ограничат наполняемость водного туристического транспорта С 13 июля в Санкт-Петербурге ограничат наполняемость речного туристического транспорта до 50%, сообщили в пресс-центре администрации города.

17:08 Источник: Черчесов не стал требовать неустойку от РФС за своё увольнение Бывший главный тренер сборной России не стал требовать от Российского футбольного союза (РФС) неустойку за досрочное прекращение действия контракта.

17:00 Минфин сообщил об отсутствии планов по изменению системы страховых взносов На данный момент изменения в системе взимания страховых взносов не рассматриваются, сообщили в пресс-службе российского Министерства финансов.

16:58 Рапопорт дал прогноз на матч между сборными Англии и Италии Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт дал прогноз на матч между сборными Англии и Италии в финале Евро-2020.

16:57 Представитель МакSим рассказала о её состоянии Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала о текущем состоянии певицы.

16:56 Черчесов прокомментировал своё увольнение из сборной России Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.

16:55 В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 357 тысяч человек В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали более 357 тыс. человек, заявили в региональном Минздраве.

16:55 В Подмосковье вакцинировали от коронавируса более 2 млн человек В Московской области вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 2 млн человек.

16:55 Захарова назвала неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала неприемлемыми высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.

16:52 Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

16:43 Невилл назвал национальным праздником выход Англии в финал Евро-2020 Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу выхода национальной команды страны в финал Евро-2020.

16:41 Посол сообщил о положительной оценке вакцины «Спутник V» в Индонезии Индонезийское агентство по лекарственным препаратам дало положительный отзыв на российскую вакцину «Спутник V».

16:36 В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что сотрудниц тюменского отделения Сбербанка, которые, находясь в заложниках, смогли вывести людей и вызвать полицию, наградят знаком отличия «За мужественный поступок».

16:35 В Нидерландах слушания по делу о крушении MH17 приостановили до 6 сентября Окружной суд Гааги приостанавливает слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 6 сентября.

16:31 Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище Режиссёра и актёра, народного артиста России Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

16:30 Новым пресс-секретарём Зеленского стал телеведущий Сергей Никифоров Ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил медиаконсультант офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

16:30 Экономист дал рекомендации для желающих инвестировать в ценные бумаги Экономист Никита Масленников рассказал о грамотном распределении денежных средств и их инвестировании.

16:27 Пономарёв поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии в финале Евро-2020.

16:27 Федун: скажем Черчесову спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной России Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.

16:25 В Татарстане выявили 42 случая COVID-19 за сутки В Татарстане выявили 42 случая коронавируса за сутки.

16:24 В Петербурге антикоронавирусные ограничения продлили до 16 августа В Петербурге ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлили до 16 августа.

16:23 Ученики Меньшова посетили церемонию прощания с режиссёром На церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Владимиром Меньшовым, которая состоялась 8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве, пришли его многочисленные ученики.

16:20 Олешко рассказал о своей благодарности Меньшову В московском Доме кино 8 июля прошла церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым. Актёр театра и кино Александр Олешко выступил с прощальным словом.

16:18 Режиссёр Кейт Шортланд рассказала о героине фильма «Чёрная вдова» Режиссёр Кейт Шортланд рассказала подробности о главном персонаже фильма «Чёрная вдова».

16:18 Метеоролог прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве.

16:17 СМИ: РФС ещё не согласовывал условия расторжения контракта с Черчесовым Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока не согласовали условия расторжения контракта.

16:16 Коммунальные службы проводят аэрацию воздуха в Подмосковье В Московской области свыше 300 специальных машин в 62 округах проводят аэрацию воздуха из-за жары.

16:15 Суд в Нидерландах отклонил возможность нового опроса экспертов «Алмаз-Антея» Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

16:14 В Подмосковье пройдёт второй розыгрыш квартиры для вакцинированных от COVID-19 Второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области пройдёт 1 августа. В нём смогут участвовать те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.

16:12 В Кировской области зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки В Кировской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки.

16:11 Власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

16:10 Десятый центр помощи при ДТП открылся в Подмосковье Центр помощи при ДТП открылся в Солнечногорске. Он стал десятым по счёту в Московской области.

16:09 Два российских Су-24 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики Два российских бомбардировщика Су-24 в четверг, 8 июля, выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств.

16:08 Омбудсмен прокомментировал решение властей Москвы продлить посещение летних веранд без QR-кодов Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал решение властей столицы продлить посещение летних веранд без QR-кодов.

16:05 В Омске рассказали о ситуации с коечным фондом Число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Омске составит 2901 к концу текущей недели. Об этом заявили в областном Минздраве.

16:03 Губерниев: в моих эфирах Черчесов раскроется по-новому Известный комментатор и телеведущий высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

15:55 El Mundo: пресс-конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве прервали из-за сигнала о тревоге Пресс-конференция с участием премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО была прервана из-за сигнала о тревоге.

15:54 Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал расторжение контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

15:51 Бизнесу Москвы помогут укрепить позиции на зарубежных рынках В Москве открылся приём заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний.