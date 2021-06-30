ABC News: после распространения варианта «дельта» в Лос-Анджелесе вновь возобновляют ношение масок

В половине новых заражений коронавирусом в округе Лос-Анджелес фиксируется вариант «дельта». Из-за распространения нового штамма местные власти выступили с рекомендацией вновь надевать маски в закрытых общественных пространствах вне зависимости от статуса вакцинации, сообщает ABC News.

Сегодня мы обсуждаем коронавирус, поскольку в нашей стране начал распространяться крайне заразный штамм «дельта». Власти Лос-Анджелеса теперь снова рекомендуют носить маску в закрытых общественных местах — даже тем, кто привился.

Впрочем, есть и хорошие новости. Как показало предварительное исследование вакцины Moderna, она эффективна против варианта «дельта» и нескольких других.

На сегодня уже 179 миллионов человек сделали как минимум одну прививку. Это 63 процента всего населения от 12 лет и старше. Вот, что говорит корреспондент ABC News Маркус Мур.

На фоне растущих опасений в связи крайне заразным штаммом «дельта» сегодня округ Лос-Анджелес призвал 10 миллионов своих жителей снова надевать маски в закрытых общественных местах — вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

ДЖЭСМИН ДЖАВАХЕРИ, жительница округа Лос-Анджелес: Я перестала носить маску пару недель назад, но сейчас с появлением нового штамма узнаю, что люди снова стали заражаться коронавирусом, и начинаю переживать.

Заразный вариант «дельта» приходится на половину всех новых случаев COVID-19, зафиксированных в округе Лос-Анджелес. Доктор Энтони Фаучи утверждает, что Центры по контролю и профилактике заболевания не меняют свои рекомендации в отношении масок, потому что вакцины, вроде бы, должны защищать и от штамма «дельта».

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: По понятным причинам они, вероятно, чувствуют, что им нужны дополнительные меры предосторожности. И в этом нет ничего такого. Но в целом рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний по стране не изменились. Мы будем очень внимательно отслеживать новый штамм, чем мы и занимаемся буквально на ежедневной основе, чтобы понять, будут ли какие-то изменения.

Сегодня появились ещё обнадёживающие новости: вакцина работает и против штаммов. Как показывают предварительные данные по Moderna, эта вакцина с высокой вероятностью может защитить от вариантов, вызывающих опасения, включая и «дельта», который на сегодня был обнаружен в 49 штатах.

Недавнюю вспышку коронавируса в христианском летнем лагере в Иллинойсе теперь связывают с почти 100 случаями заражения. По словам властей, руководство лагеря не проверяло статус вакцинации и не требовало носить маски в закрытых помещениях.

Тем временем Детская больница Техаса регистрирует рост числа заражений вариантом «дельта» среди детей младше 12 лет. Они пока не могут сделать прививку, которая их бы защитила. По словам врачей, чрезвычайно важно, чтобы все остальные прошли полный курс вакцинации.

ДЖИМ ВЕРСАЛОВИЧ, исполняющий обязанности главного педиатра Детской больницы Техаса: Этот штамм «дельта» приспособился заражать главным образом тех, кто не прошёл полную вакцинацию. Так что я призываю взрослых и подростков, которые могут считать, что одной прививки достаточно, ещё раз как следует об этом задуматься.

Очень чёткая рекомендация. С нами на связи Маркус Мур. Итак, Маркус, число заражений коронавируса в среднем пребывало на отметке чуть более 10 тысяч в день. Этот порог, по словам органов здравоохранения, нам был нужен, чтобы взять под контроль вирус. Но некоторые штаты перестали сообщать ежедневную статистику по заражениям?

МАРКУС МУР, корреспондент ABC News: Всё так, Линдси. ABC News изучил статистику по штатам и обнаружил, что по меньшей мере двадцать из них решили больше не предоставлять ежедневные данные по заражениям. И это — тревожный знак для экспертов, которые отслеживают распространение COVID-19, в особенности в свете появления этого нового, более заразного штамма «дельта». Линдси?

Спасибо, Маркус.

Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года.