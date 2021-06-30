Insider: выселение и сердечный приступ — в Неваде мужчина полгода ждал пособия по безработице и умер спустя три месяца после выплаты

В период пандемии оставшемуся без клиентов таксисту Uber из Лас-Вегаса Ральфу Уинкупу отказали в выплате обычного пособия по безработице, потому что официально он не считался трудоустроенным. Потом, как сообщает Insider, он более полугода ждал, когда получит полагающуюся ему по другой программе матпомощь, и за это время лишился жилья, стал жить в машине и перенёс сердечный приступ. В конечном счёте американец получил долгожданное пособие, но умер в мотеле спустя три месяца после этого.

В период пандемии миллионы американцев подали заявления на выплаты пособий по безработице, но либо так и не получили их, либо ждали материальной помощи в течение нескольких месяцев, пишет Insider. Для кого-то ожидание оказалось смертельным.

Так, оставшемуся без заработка из-за локдаунов таксисту Uber из Лас-Вегаса Ральфу Уинкупу сначала было отказано в традиционном пособии по безработице, поскольку официально он считался нетрудоустроенным. Тогда американец подал заявку на материальную помощь в рамках федеральной программы Pandemic Unemployment Assistance (PUA), которая начала действовать с мая 2020 года и распространялась и на таких работников, как Ральф. По условиям этой инициативы, он мог рассчитывать на выплату в $455 в неделю. Однако этих денег Уинкуп сразу не получил, поэтому вместе с другими американцами, оказавшимися в схожей ситуации, обратился в суд.

В июле прошлого года власти ответили Ральфу отказом на выплаты по $455. Как объяснила Леа Джонс, один из адвокатов, представлявших группу Уинкупа, истец должен был предоставить неоплаченный счёт за коммунальные услуги, однако его арендодатель его уже оплатил.

Положенные ему выплаты Ральф получил только в декабре, за день до Рождества. Однако к этому времени его уже выселили из жилья и у него начались серьёзные проблемы со здоровьем — мужчина пережил сердечный приступ. При этом, как обращает внимание Insider, в стране до конца июля 2021 года всё ещё официально действует запрет на выселение. Тем не менее утверждается, что Уинкупу, после того как он лишился жилья, пришлось жить в его машине. 17 марта 2021 года, спустя почти три месяца после получения долгожданного пособия, американец был найден мёртвым в мотеле.

Как отмечает издание, история Уинкупа — часть расследования Bloomberg Businessweek, посвящённого проблемам действующей системы социальной поддержки безработных. Изучив данные Министерства труда, ресурс выяснил, что только в период с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021-го заявления на пособия по безработице в США подали 64,3 млн человек и половине из них отказали сразу или так и не заплатили.

При этом, хотя некоторые безработные так и не дождались помощи от государства, власти более половины штатов выступили за отказ от дополнительных федеральных пособий раньше срока их истечения. По словам губернаторов, это решение, которое многих оставит без каких-либо выплат вообще, стимулирует людей возвращаться на работу.