Insider: половина «ковидных» пособий по безработице в США оказалась украдена

По оценкам экспертов в сфере борьбы с мошенничеством, из-за поддельных заявлений на пособия по безработице США потеряли порядка $400 млрд., сообщает Insider. Специалисты полагают, что всего была украдена половина пособий и большая часть средств в конечном счёте покинула страну и осела в зарубежных преступных группах в Китае, России и Нигерии.

В период пандемии многие американцы стали получать финансовую помощь от государства в виде, к примеру, пособий по безработице и прочих выплат, пишет Insider. Однако, как выяснилось, значительная часть всей этой помощи с большой долей вероятности могла оказаться не в руках тех, кому одна предназначалась.

Как утверждает Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, из-за поддельных заявлений на пособия по безработице Америка потеряла $400 млрд. По оценкам эксперта, порядка половины пособий могли быть украдены.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions, специализирующейся на управлении рисками, Хэйвуд Талков считает, что по меньшей мере 70% украденных средств в конечно счёте покинули страну и большая часть денег осела среди преступных групп в Китае, России и Нигерии. «Эти группы определённо действуют при поддержке правительства», — утверждает аналитик.

Как обращает внимание Insider, финансовая помощь, предназначенная для уязвимых слоёв населения в пандемию, не впервые попадает не в те руки. На прошлой неделе власти заявили, что с начала пандемии группа венесуэльцев, проживающих во Флориде и Мексике, украла более $800 тыс. вспомогательными выплатами. А 28 мая управление генерального инспектора опубликовало доклад, согласно которому из пакета стимулирующих мер CARES Act, принятых в 2020 году для поддержания экономики в период пандемии, были утеряны пособия по безработице на сумму $39 млрд.— из-за неэффективного управления, мошенничества и ошибок в платежах.

По данным издания, для того чтобы получать чужие пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.

По мнению управления генерального инспектора, поскольку демократы настаивают на продолжении выплат американцам, проблему мошенничества необходимо решать оперативно. Впрочем, всё больше республиканских штатов отказываются от предоставления финансовой помощи, чтобы подтолкнуть граждан скорее снова возвращаться на работу. Поэтому, как полагает Insider, продление выплаты пособий по безработице маловероятно.

Кроме того, сам президент Джо Байден отметил, что хотя пособия пока демонстрировали свою эффективность с точки зрения экономики, «есть смысл» закончить выплаты в сентябре.