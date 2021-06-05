NTD: коронакризис уничтожил итоги пяти лет борьбы с бедностью и безработицей

Спровоцированный пандемией COVID-19 глобальный кризис фактически уничтожил результаты всех усилий, направленных на сокращение бедности среди работающих граждан в течение предшествующих пяти лет, заявил глава Международной организации труда Гай Райдер. По оценкам экспертов, 220 млн человек в этом году так и не смогут найти работу. А если правительства не примут решительных мер, вскоре за чертой бедности может оказаться ещё больше людей, чем это было до пандемии, передаёт NTD.
Не менее 220 млн человек в этом году останутся безработными — к такому выводу пришла Международная организация труда. Это намного выше допандемического уровня: так, в 2019 году безработных было зарегистрировано 187 млн.
Что касается следующего года, то, как ожидает Международная организация труда, ситуация немного улучшится: безработных будет около 205 млн. Если изобразить это в процентном соотношении, то в 2019 году уровень безработицы составлял 5,4% населения. В этом году он повысится до 6,3%, а в следующем немного сократится — до 5,7%.
ГАЙ РАЙДЕР, гендиректор Международной организации труда: Мы ожидаем, что ситуация с занятостью будет хуже в странах с низким уровнем доходов. Страны с высоким уровнем доходов быстрее всех восполнят пробелы — благодаря лучшему доступу к вакцинам и налогово-бюджетной политике.
Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер говорит, что от пандемии в плане трудоустройства больше всего пострадали женщины, молодёжь, а также два миллиарда человек, работающих в «теневом секторе». При этом стало больше рабочих, которых можно отнести к категории «бедных» или «крайне бедных».
ГАЙ РАЙДЕР: Примерно 31 миллион работников в настоящее время классифицируется как «крайне бедные» — живущие за чертой бедности, которая составляет 1 доллар 90 центов в день. Это стандарт Организации Объединённых Наций. Этот кризис уничтожил пять лет усилий, направленных на сокращение бедности среди работающих граждан.
Райдер также отметил, что без стратегии восстановления, специально направленной на уязвимые группы, ситуация с бедностью может стать ещё хуже, чем была до кризиса.
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