Le Monde: «ужасные цифры» — карантин затормозил физическое и умственное развитие французских детей

Следовавшие друг за другом карантины во Франции оказали серьёзное негативное влияние на развитие французских младшеклассников, сообщает Le Monde со ссылкой на исследование специалистов. За год из-за малоподвижного образа жизни здоровые дети набрали 5-10 кг, а их когнитивные способности ухудшились примерно на 40%.

Согласно новому исследованию, несколько последовательных карантинов во Франции из-за пандемии COVID-19 привели к снижению не только физических, но и умственных способностей детей в младшей школе, пишет Le Monde.

«Цифры ужасные», — подводит итог Мартин Дюкло, глава отделения спортивной медицины в университетской больнице Клермон-Ферран и руководитель Национального центра мониторинга физической активности и малоподвижности (ONAPS). Она координировала исследования, которое проводили с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года в двух школах Виши и Рьома среди 90 учеников 1—2 классов. Предварительные результаты работы публикует французская газета.

Как выяснили учёные, за год индекс массы тела детей в среднем вырос на один пункт. «Мы никогда такого не видели, — беспокоятся специалисты. — Спортивные дети, без каких-либо проблем со здоровьем и весом, потолстели на 5—10 кг из-за того, что прекратили заниматься спортом. И никто не возобновил физические упражнения». Физическая подготовка этих школьников 7—8 лет значительно ухудшилась: уже после 10 метров бега они начинают задыхаться.

В то же время когнитивные способности детей также снизились примерно на 40%. Для их оценки группа экспертов из Клермон-Феррана попросила учеников младшей школы соединить буквы с соответствующими цифрами в алфавитном порядке за отведённое время. В сентябре 2019 года все школьники уложились в рамки, однако спустя год многие не успели закончить задание. «Год карантина был катастрофой на критическом этапе пластичных нейронных сетей», — отмечает Мартин Дюкло.

Эти результаты тревожат специалистов ещё и потому, что ещё до пандемии во Франции 87% подростков 11—17 лет не уделяли час в день физической активности, как рекомендует ВОЗ. По данным ONAPS, опубликованным в январе, во время первого карантина только 0,6% из них выполняли эти рекомендации, а среди детей 5—11 лет этот показатель составлял 4,8% (2,8% девочек и 6,5% мальчиков). Согласно исследованию Национального агентства санитарной безопасности пищевой продукции (ANSES), опубликованному в ноябре 2020 года, 66% детей 11—17 лет входят в группу серьёзного риска для здоровья, потому что нарушают сразу два правила: не более двух часов перед экраном и не менее часа физических упражнений ежедневно.

Службы здравоохранения подчёркивают, что необходимо как можно скорее прервать эту тенденцию, тем более что запас здоровья в большинстве своём формируется в детстве. Нехватка физической активности и преимущественно сидячий образ жизни ведут к ухудшению сердечно-дыхательных функций, что часто сопровождается избытком веса из-за неправильных пищевых привычек. В конце концов такой коктейль приводит к хроническим заболеваниям: диабету, артериальному давлению и другим.

Спортивный кардиолог Франсуа Карре приводит конкретные примеры, чтобы пробудить у родителей осознание этих угроз в младшей школе: «Если ваш ребёнок засыпает в 20 часов, а вы его привозите в школу на машине прямо перед звонком, он начинает двигаться только во время первой перемены в 10 часов. За 14 часов он совершает только 50 шагов!» Его аргументы попадают в цель: по словам Карре, родители теперь лучше понимают, почему учителя жалуются на раздражительность детей и просят приходить на 10 минут раньше, чтобы ребёнок немного подвигался перед занятием. «Для улучшения здоровья каждое движение засчитывается», — приводит Le Monde напутствие ВОЗ.