NYT: кризис в сфере образования грозит отбросить Латинскую Америку на десятилетия назад

На фоне тяжёлого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и перевода обучения в дистанционный формат миллионы детей и подростков в Латинской Америке вынуждены отказаться от посещения школы, чтобы начать зарабатывать деньги, пишет The New York Times. Эксперты бьют тревогу: кризис в области образования угрожает отбросить годы с трудом достигнутого прогресса, усугубляя неравенство и определяя будущее региона на десятилетия вперед.

На фоне пандемии коронавируса Латинская Америка переживает всё более серьёзный кризис в области образования. По данным ЮНИСЕФ, в некоторых странах школы были закрыты в течение 16 месяцев. В то время как многие школьники в развитых странах успели вернуться за парты, 100 млн детей в Латинской Америке всё ещё — полностью или частично — учатся в дистанционном формате, сообщает The New York Times.

Эксперты обеспокоены: в связи с тяжелейшим экономическим кризисом в регионе и закрытием школ, ученики начальной и средней школы массово бросают учебу, чтобы начать работать там, где смогут.

По оценкам Всемирного банка, миллионы детей в Латинской Америке, возможно, уже отказались от получения школьного образования. По данным статистического агентства Мексики, в этом учебном году из-за пандемии или экономических трудностей занятия в школах бросили 1,8 млн детей и подростков.

Эквадор потерял 90 тыс учащихся начальных и средних школ. Перу — 170 тыс человек. Власти беспокоятся, что реальные потери намного выше, потому что многие дети технически числятся в школах, но фактически не посещают занятия. По данным ЮНИСЕФ, более 5 млн детей в Бразилии не имели доступа к образованию во время пандемии.

Как утверждает издание, расширение доступа к образованию стало «одним из величайших достижений за последние полвека в Латинской Америке»: число девочек, членов малообеспеченных семей, представителей этнических и расовых меньшинств в школах резко возросло, что привело к расширению среднего класса в стране. Теперь кризис угрожает отбросить годы с трудом достигнутого прогресса, усугубляя неравенство и, возможно, определяя будущее региона на десятилетия вперед.

«Этот кризис может оказать влияние на целые поколения, — заявила Эмануэла Ди Гропелло, эксперт Всемирного банка, призвав правительства как можно быстрее вернуть детей за парты. —Нельзя терять времени».

Пандемия нанесла огромный ущерб всему миру. Но, по некоторым оценкам, Латинская Америка пострадала сильнее, чем любая другая часть мира, пишет The New York Times.