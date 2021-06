DM: трансгендеры и небинарные люди — Facebook обвинили в «промывании мозгов» детям на школьных уроках

В рамках «Недели разнообразия в школе», спонсируемой компанией Facebook и одобренной Министерством образования Великобритании, детей от пяти лет учат использовать подходящие местоимения для небинарных людей, а также дают им определение слова «трансгендер», пишет Daily Mail. Тем не менее некоторые родители и учителя обвиняют кампанию в «насаждении спорных политических взглядов».

Компанию Facebook обвинили в «промывании мозгов» детям во время уроков математики в рамках кампании «Неделя разнообразия в школе», одобренной Министерством образования Великобритании, сообщает Daily Mail.

В частности, на уроках детям от пяти до семи лет рассказывают о том, что «гендерная идентичность» не всегда совпадает с полом при рождении, а также объясняют, что некоторые люди не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Кроме того, в рамках кампании, главным спонсором которой является Facebook, детей учат использовать подходящие местоимения для небинарных людей.

«Харли, (небинарный и гендерно-неконформный человек, использующий местоимения они/им), вызвались раздать бутылки с водой участникам марафона. У них есть 15 бутылок воды, но всего в марафоне участвуют 25 бегунов. Сколько ещё бутылок воды нужно купить Харли?» — гласит одна из задач.

При этом учителей просят объяснить, что Харли не чувствуют себя мальчиком или девочкой и предложить детям обсудить это между собой.

Также учителям предлагают донести до детей определение слова «трансгендер». «Когда человек рождается, ему присваивается пол. Пол, который присвоили трансгендеру, не соответствует его внутренним ощущениям», — сказано в руководстве к урокам.

Как пишет Daily Mail, учебные материалы были подготовлены благотворительной организацией Just Like Us, директором по образованию которой является Эмма Фэй, называющая себя «квиром». Министерство образования публично поддержало кампанию, призвав школы принять в ней участие.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем кампанию Just Like Us», — сказано в заявлении, опубликованном на страничке британского ведомства в Twitter.

Признались, что горды поддержать кампанию, к которой присоединились тысячи школ по всей Великобритании, и в Facebook, где предлагают пользователям соцсети выбрать из 71 варианта гендерной идентичности.

Тем не менее в Альянсе за безопасность школ, представители которого обнародовали материалы, сочли кампанию «насаждением спорных политических взглядов». Группа родителей и учителей направила выразила свои опасения в письме министру образованию Гэвину Уильямсону.