DM: лондонским железнодорожникам пришлось извиняться за приветствие «леди и джентльмены»

Британские пассажиры, определяющие себя как небинарных людей (то есть не относящих себя к одному из двух общепринятых гендеров), пожаловались на кондуктора «Лондонской северо-восточной железной дороги». Их возмутило, что в его приветствии пассажиров не упоминались люди, которые не считают себя женщиной или мужчиной, передаёт Daily Mail.

На одного из кондукторов «Лондонской северо-восточной железной дороги» (LNER) поступила жалоба. Его обращение к пассажирам вызвало возмущение у ехавших на поезде пассажиров, которые относят себя к небинарным людям, сообщает Daily Mail.

«Обращение «Добрый день леди и джентльмены, мальчики и девочки» не относится ко мне, так как я небинарный человек. Поэтому я не буду слушать объявления LNER», — посетовал в Twitter работник транспорта по имени Лоуренс, который предпочитает использовать местоимения «они» и «их».

Вскоре на его твит отреагировал официальный представитель железнодорожной компании. Он принёс извинения за поведение персонала и пообещал разобраться с ситуацией, утверждает издание.

«Мне очень жаль читать об этом, Лоуренс. Наши кондукторы не должны использовать подобные выражения. И я благодарю вас, что обратили на это внимание», — написал в ответе на сообщение представитель LNER.

«Пожалуйста, проинформируйте меня, каким именно рейсом вы пользуетесь. Я гарантирую, они останутся настолько инклюзивными, насколько мы стремимся быть в LNER», — добавил он.

Джарли, друг и коллега «оскорблённого» пользователя, поддержал его претензию к компании. «Я сидел рядом с Лоуренсом, когда был отправлен этот твит. Мы оба — небинарные люди, и мы почувствовали тревогу и беспокойство из-за отсутствия инклюзивности», — поделился он в своём микроблоге.

По словам издания, эта переписка вызвала жаркие споры. Многие пользователи Twitter раскритиковали LNER за принесённые извинения и отметили, что в дружеском приветствии кондуктора не было ничего оскорбительного.

«Я пойму, если после фразы о «подобных выражениях» (в твите LNER. — ИноТВ) вы подумали, что кондуктор разразился тирадой оскорблений. На самом деле он сказал: «Добрый день, дамы и господа, мальчики и девочки». Считайте себя кем угодно, но можно уже прекратить этот абсурд?» — написал член парламента от Консервативной партии Марк Дженкинсон.

«Совершенно смехотворно. У вас есть малейшее представление о том, как подобные претензии воспринимаются обычными людьми?» — риторически поинтересовался колумнист Пол Эмбери.

«Оба РАБОТАЮТ в железнодорожной системе... но они «не будут» слушать объявления поездов, которые к ним «не относятся»? Речь не о «жалобе клиента» из рядовых граждан, а о двух СОТРУДНИКАХ, продвигающих свою собственную повестку», — обратил внимание ещё один пользователь.

Другие задавались вопросом, как иначе могут приветствовать пассажиров кондукторы, если они хотят оставаться приветливыми и вежливыми. «Меня беспокоит, что вы (LNER. — ИноТВ) говорите, что проводники не должны использовать «подобные выражения». Не могли бы вы уточнить, пожалуйста? Почему вы спрашиваете о рейсе, на котором ехал этот человек? Вы собираетесь сказать кондуктору, что он не должен использовать нормальный, понятный каждому язык?» — недоумевает один из пользователей.

В LNER ответили на критику пользователей. В интервью Daily Mail представительница компании заверила, что в отношении кондуктора, использовавшего приветствие, не было предпринято каких-либо действий.