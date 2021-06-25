Fox News: в США арестовали отца, выступавшего против расовых теорий в школе

В округе Лаудон, штат Вирджиния, совет по школьному образованию не захотел слушать родителей, критикующих преподавание расовых теорий, и объявил собрание незаконным, сообщает Fox News. Один из родителей, Джон Тиггес, пытавшийся организовать общественную дискуссию, был арестован помощниками шерифа.

Государственные школы в округе Лаудон, штат Вирджиния, как очень многие школы в этой стране, в последний год сошли с ума. Они, по сути, прекратили чему-то учить, вместо этого они промывают детям мозги извращёнными и ядовитыми расовыми теориями, чепухой про расу господ. Это жутко! В округе Лаудон детям больше не разрешают читать «Убить пересмешника». Вместо этого им задают порнографические романы и рассказывают, что Америка — обитель зла и расизма.



Итак, родители в округе Лаудон восстали против этого. Причём не только приверженцы правых взглядов, не только политически активные люди. Просто те, у кого дети учатся в школе. Как можно хотеть, чтобы вашим детям преподавали какую-то экстравагантную или ядовитую расовую теорию? Это же отвратительно!



Вчера вечером совет по вопросам школьного образования округа Лаудон провёл собрание и согласился выслушать мнения общественности. Выслушали не столь уж многих, но услышанное было не слишком лестным.



КРИКИ: Уходите в отставку! Уходите в отставку, трусы!



МУЖЧИНА: Западную культуру и ценности, из-за которых в основополагающих документах (США. — ИноТВ) провозглашается христианство, сейчас называют злом и расизмом.



МУЖЧИНА: Главные здесь не вы. Мы — ваше начальство. И, даст Бог, мы очень скоро заставим большинство из вас уйти в частный сектор.



МУЖЧИНА: Мне вспоминается тирания коммунистического Китая, где у вас по закону отбирают ваши деньги, а потом используют их в школах, подконтрольных государству, а не обществу, чтобы идеологически настраивать детей против родителей… Как здесь у нас, этими школами управляет государство, а не общество.



АФРОАМЕРИКАНКА: Мой ребёнок не угнетённый! Не считайте так по умолчанию! Пока вы, марксисты, будете навязывать вашу неконституционную повестку дня моей дочери, она не вернётся ни в одну из школ округа Лаудон!



(Аплодисменты.)



Совет по вопросам школьного образования не захотел этого слушать. Как и большинство наших институтов, они оторваны от реальности. Они просто не хотели этого слышать и объявили происходящее «незаконным собранием». Один из родителей, Джон Тиггес, местный житель, был арестован. Взгляните.



ЖЕНЩИНА: Вы — фашисты, а налогоплательщики округа платят вам зарплату!



ДЖОН ТИГГЕС, участник собрания: Вы, ребята, на самом деле поддерживаете ущемление прав народа!



ЖЕНЩИНА: Мы выступаем в защиту и ваших детей тоже!



ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы отказываетесь уйти сейчас?



ДЖОН ТИГГЕС: Да, я отказываюсь уходить.



ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Хорошо. Помощники шерифа, пожалуйста, арестуйте этого индивида за незаконное проникновение на территорию.



Они надели на него наручники и выволокли оттуда. По-видимому, не хотели слышать, что он говорит. Джон Тиггес сейчас с нами, он объяснит, что там произошло. Большое спасибо, что нашли для нас время, Джон. Такое чувство, что люди в округе Лаудон сейчас решили, что с них хватит этих жутких расовых теорий. Расскажите, что произошло с вами. Почему они вас арестовали?



ДЖОН ТИГГЕС: Хороший вопрос, Такер. Потому что, насколько я понимаю, я находился там, где должна быть свобода слова. Если вы хотите исправить то, что вас возмущает в совете по школьному образованию, это можно сделать только на собрании этого совета. И в данном случае мы находились в общественном месте, в общественном зале, мы пришли на общественный форум, на который были приглашены. И я был в списке тех, кто должен был публично выступить. А в итоге права каждого из присутствующих, всех 500 родителей, на свободу слова были попраны советом по вопросам школьного образования округа Лаудон и его заведующим.



Если они продолжат так действовать, они получат революцию. Так бывает, когда законные жалобы игнорируются: люди радикализуются. Надеюсь, что этого не произойдёт, но это легко себе представить.



Итак, в данном случае речь идёт о людях, на чьи деньги работают школы округа Лаудон. Здание было зарезервировано и открыто до семи часов вечера. Насколько я понимаю, когда вас арестовали, семи ещё не было?



ДЖОН ТИГГЕС: Да, на самом деле, это было приблизительно в 17:45. А предполагалось, что собрание продлится до 19:00. Но потом совет по вопросам школьного образования услышал что-то, что ему не понравилось… Забавно, что это были аплодисменты в адрес одного из людей, которых мы поддерживаем. В адрес сенатора Дика Блэка. В итоге собрание закрыли.



Но не было насилия, не творилось никакого безумия. Люди оставались там. На самом деле, они даже начали петь. И мы убеждали людей, что, раз уж совет по школьному образованию не хотел слушать, мы послушаем друг друга. И мы создали условия для очень упорядоченного, мирного процесса: позволили людям начать высказываться. Что они и сделали. Они выстроились в очередь и стали мирно излагать свою точку зрения. Такую же возможность мы предоставили и противоположной стороне.



Но внезапно это объявили незаконным собранием. После того как произошло то, что вы сейчас показываете на экране. Насколько я могу судить, это было стопроцентным левацким отвлекающим манёвром. Это было спланировано заранее. Потому что никто из тех, кто ждал своей очереди высказаться, ни в чём из этого не участвовал. Итак, в конечном итоге они объявили это незаконным собранием, а потом пустили в ход целый ряд заранее вызванных помощников шерифа и попытались выдворить всех из помещения, угрожая арестом.



Итак, им не понравилось то, что вы говорили, и они объявили ваши выступления незаконными. А потом заставили марионеточных копов, которым должно быть стыдно, арестовать вас за неприятные для школьного совета речи.

ДЖОН ТИГГЕС: Всё верно.



Я ничего не упустил?



ДЖОН ТИГГЕС: Нет, вы ничего не упустили. Это-то и возмутительно: для свободы слова установлена такая высокая планка, это самое священное из наших прав, и для препятствования свободе слова нужны чрезвычайно серьёзные основания.



Да. Это нельзя оправдывать тем, что суть высказываний вам не нравится. Надеюсь, вас ещё арестуют, Джон. Серьёзно. Потому что, я считаю, конституционные права могут быть защищены только тогда, когда люди готовы быть арестованными за осуществление этих прав. Я признателен вам за то, что вы сделали, и за то, что уделили нам время сегодня. Спасибо!



ДЖОН ТИГГЕС: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.