Fox News: «безумнее Северной Кореи» — бывшую жительницу КНДР шокировало царящее в США невежество

Учёба в элитном Колумбийском университете произвела тягостно впечатление на беженку из КНДР Ёнми Пак. В интервью Fox News девушка рассказала, что была неприятно удивлена тем, что многие молодые американцы ненавидят собственную страну, зациклены на расово-гендерном вопросе и зачастую не обладают критическим мышлением.

Будущее Америки «выглядит таким же мрачным, как будущее Северной Кореи». Такое мнение в интервью Fox News высказала 27-летняя Ёнми Пак, которая бежала из КНДР и была неприятно удивлена тем, что происходит в современных США.

В 2016 году девушка перевелась в Колумбийский университет, который входит в знаменитую Лигу плюща. «Я ожидала, что потрачу целое состояние, всё время и энергию, чтобы научиться мыслить критически. Но здесь внушают человеку, как ему следует думать», — посетовала Пак в интервью телеканалу.

«Я поняла: ого, это какое-то безумие! Я думала, что Америка отличается от Северной Кореи, но я увидела так много общего, что начала беспокоиться», — отметила девушка. По её словам, эти сходства проявляются в антизападных настроениях, коллективном чувстве вины и «душащей политкорректности».

«Тревожные сигналы» начали попадаться Ёнми, как только она попала в американский ВУЗ. Во время собеседования сотрудница университета отчитала её за то, что ей нравится классическая литература, включая Джейн Остин.

Кореянка призналась, что любит эти книги. После чего в ответ услышала: «А вы знали, что у этих писателей колониальный склад ума? Они были расистами и ханжами и подсознательно промывают вам мозги».

Дальше стало только хуже. Ёнми поняла, что все её занятия в престижном учебном заведении оказались «пропитаны антиамериканской пропагандой», напоминающей ту, с которой ей приходилось иметь дело в детстве.

Она также была шокирована и сбита с толку проблемами, связанными с гендером и языком, когда учеников попросили указать предпочтительные местоимения: «Английский — мой третий язык. Я выучила его, когда стала взрослой. Иногда я всё ещё путаю he и she, а теперь они хотят, чтобы я обращалась к ним they? Как, чёрт возьми, я могу ввести это в мои предложения?»

«Это был хаос. Это походило на регресс цивилизации. Даже Северная Корея не настолько безумная. Северная Корея была довольно сумасшедшей, но не до такой степени», — признала девушка. В итоге после нескольких споров с профессорами и студентами она «научилась просто вовремя затыкаться», чтобы получить хороший балл и закончить ВУЗ.

«Я видела притеснение, поэтому знаю, что это такое, — подчеркнула Ёнми, которая видела собственными глазами, как люди падали замертво от голода. — Эти дети продолжают говорить, как они угнетены, как много несправедливости они испытывают. Они не знают, как тяжело даётся свобода».

Пак и её мать бежали из КНДР в 2007 году. Перейдя в Китай через замерзшую реку Ялу, они попали в руки торговцев людьми, которые продали их в рабство. С помощью христианских миссионеров им удалось бежать в Монголию, пройти через пустыню Гоби и, в конце концов, найти убежище в Южной Корее, поясняет Fox News.

«Люди здесь (в США. — ИноТВ) просто умирают от желания отдать свои права и власть государству. Это то, что меня больше всего пугает», — сказала девушка. Она обвинила американские ВУЗы в том, что они лишают людей способности критически мыслить.

«В Северной Корее я действительно верила, что мой дорогой лидер [Ким Чен Ын] голодает, — призналась она. — А потом кто-то показал мне фотографию и сказал: «Посмотри на него, он самый толстый парень. Остальные все худые». И я подумала: «Боже мой, почему я не замечала, что он толстый?» Всё потому, что я так и не научилась мыслить критически».

«Именно это сейчас происходит в Америке, — продолжила она. — Люди видят какие-то события, но они полностью утратили способность критически мыслить».

Глубина невежества американцев заставила её задуматься о судьбе человечества: «В Северной Корее у нас нет интернета, мы не можем получить доступ к творчеству кого-то из этих великих мыслителей, мы ничего не знаем. Но здесь, имея всё, люди предпочитают, чтобы им промывали мозги. И они отрицают это».

Ёнми приехала в Америку с большими надеждами и ожиданиями, но её постигло разочарование. «Вы, ребята, утратили здравый смысл настолько, что непостижимо даже для меня, жившей в Северной Корее», — сказала она.

«Куда мы движемся? — риторически спросила она. — Верховенства закона, морали, представления о том, что хорошо или плохо, больше нет. Это полный хаос. Я думаю, они (американские лево-либералы. — ИноТВ) хотят абсолютно всё уничтожить и восстановить коммунистический рай».