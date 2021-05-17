Telegraph: в Оксфорде «деколонизация» добралась до дюймов и фунтов

В Оксфордском университете предложили изменить учебные программы на факультете математики, физики и естественных наук. В рамках новой инициативы планируется пересмотреть отношения к действующей в стране системе мер из-за её «тесной связи с Британской империей», сообщает The Daily Telegraph.

Оксфордский университет продолжает ревизию колониального прошлого Великобритании. Теперь «под прицелом» руководства учебного заведения оказалась имперская система мер, сообщает The Daily Telegraph.

Миля, дюйм, ярд, фунт и унция «тесно связаны с идеей империи». Поэтому их присутствие в учебной программе может измениться в рамках планов о «деколонизации» факультета математики, физики и естественных наук в Оксфорде, подчёркивает издание.

Университет нанимает студентов, которые эти летом проведут вместе с учёными обширные исследования, чтобы выяснить, как сделать его научные программы менее «евроцентричными». Они будут составлять предложения для преподавателей по внедрению рекомендаций в учебные программы, чтобы «разнообразить» математические и естественнонаучные курсы.

Авторы инициативы выступают за «культурный сдвиг» в обучении. По их мнению, студентам Оксфорда необходимо понимать «глобальный исторический и социальный контекст научных исследований» и анализировать «историческую работу, пересматривающую старые представления о научном прогрессе».

Всё это происходит, несмотря на февральское заявление министра по делам университетов Мишель Донелан, которая предупреждала, что «так называемая деколонизация учебной программы является зеркальным отражением Советского Союза и подвергает историю цензуре». Более того, аналогичные меры предпринимаются во множестве учебных заведений по всей территории Великобритании, обращает внимание The Daily Telegraph.

Примечательно, что стремление к «деколонизации», часто фокусирующееся на гуманитарных науках, всё больше охватывает естественные дисциплины. К примеру, два факультета Шеффилдского университета постановили, что при изучении теорий Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина может потребоваться исторический контекст из-за их «очевидных связей с империей».

Ранее под давлением студентов, возмущённых смертью Джорджа Флойда в США и поддерживающих протесты Black Lives Matter, вице-канцлер Оксфорда профессор Луиза Ричардсон взяла на себя обязательство создать «фонд разнообразия», чтобы изменить учебные программы. Ведь, по её словам, это та «область, которая часто упускается из виду».

«Многие факультеты социальных наук начали работу над тем, чтобы сделать свои учебные программы более инклюзивными и добавить к ним разнообразные мнения, — говорила она. — Это включает в себя такие шаги, как включение расовых и гендерных вопросов в темы занятий, преподавание колониализма и империи на курсах, изменение списков литературы для обеспечения значительного представительства различных взглядов и лучшего освещения вопросов, касающихся глобального Юга, в учебных программах».

Одно новое дополнение к учебной программе, которое будет рассмотрено в восьминедельном проекте Оксфорда по деколонизации, — это «история современных измерений, которая глубоко связана с идеей «империи» и имперской стандартизации». Ещё одно предложение, касающееся математических курсов, предусматривает изучение «древнекитайской теории чисел, в особенности китайской теоремы об остатках».

Имперские единицы длины, веса и объёма также могут получить исторический контекст в оксфордской учебной программе по физике. Кроме того, этой осенью на курсе биологии можно будет изучить «хозяйственный сбор растений в колониальной Бразилии (1500-1800 гг.)».

Система единиц измерения была официально введена в 1824 году после принятия Закона о мерах и весах. К 1826 году она получила широкое распространение в Британской империи и Содружестве, поясняет издание.

Однако имперские единицы измерения имеют более древнюю история. Они возникли из так называемых английских единиц измерения, сочетавших англосаксонскую и римскую системы, в которых было несколько вариантов футов, дюймов и ярдов.

С окончанием колониального периода многие страны перешли на метрическую систему. Тем не менее некоторые африканские и южно-азиатские страны по-прежнему используют имперские единицы в ограниченном масштабе, например, галлоны для определения объёма, заключает The Daily Telegraph..