Times: британские вузы попросили преподавателей не занижать оценки за ошибки в правописании

Британские вузы рекомендуют своим преподавателям не занижать оценки из-за орфографических и грамматических ошибок, пишет The Times. Как постановило руководство ряда образовательных учреждений, существующий подход может быть воспринят как «белый, мужской и элитистский», а также может заставить студентов из менее сильных школ и с неродным английским чувствовать себя ущемлёнными.

Преподавателям в британских вузах рекомендуют не занижать оценки за орфографические ошибки, сообщает The Times. Руководство ряда университетов считает, что требование хорошего английского у студентов может быть воспринято как попытка «подогнать всех под одну североевропейскую гребёнку». Кроме того, подобный подход кому-то может показаться чересчур «белым, мужским и элитистским».

Вводя «инклюзивные оценки», вузы рассчитывают сократить разрыв в успеваемости между белыми студентами, темнокожими, азиатами и представителями других этнических меньшинств. Также администрации университетов надеются, что при должной поддержке представители менее обеспеченных групп населения будут реже бросать учёбу.

Так, Халлский университет заявил, что «бросит вызов статусу кво», сделав необязательным высокий уровень письменного и устного английского по некоторым предметам. Вуз подчеркнул, что студенты, страдающие дислексией, окончившие слабые школы, или те, у кого английский язык не родной, «могут чувствовать себя раздосадованно или ущемлённо», когда узнают, что им предстоит получить оценку за уровень владения письменной речью.

Университет заверил, что собирается «подталкивать студентов к формированию более аутентичного исследовательского голоса» — «голоса, который может твёрдо и честно передавать сложные идеи, который скорее прославляет, чем скрывает своё особенное происхождение или качества».

К схожей инициативе прибёг и Лондонский университет искусств. Он представил своим сотрудникам руководство, согласно которому преподаватели «должны активно принимать орфографические, грамматические и прочие языковые ошибки, не препятствующие в значительной мере коммуникации, если формальная правильность языка не значится как одно из требований задания». Руководство призвало преподавательский состав «не привязывать его идею о «правильном английском» к работам студентов».

Вустерский университет заявил своим сотрудникам, что грамматика и пунктуация не входят в число основных критериев оценки — судить работы следует по их идеям и знаниям предмета.

Профессор педагогики из Букингемского университета Алан Смитерс считает, что вузы оказались под давлением со стороны властей, которые настаивают на сокращении разрыва в успеваемости между людьми разного происхождения. «Однако вообще-то это полностью подрывает цель процесса оценивания», — уверен академик. Как настаивает Смитерс, хорошая орфография и грамматика демонстрируют ясность ума. «Очень важно, чтобы университеты не дали проскользнуть за свои стены безалаберному мышлению и не пытались представлять людей как невероятно способных, когда они доклад не могут написать». Профессор полагает, что вузы должны отмечать людей, которым приходится непросто с языком и поддерживать их, чтобы они могли как следует проявить свои знания.

Как заявил британским СМИ профессор Кентского университета Фрэнк Фуреди, «инклюзивные оценки» нарушают нормы академического образования. «Занижение стандартов оценивания занижает ожидания в отношении того, что должны достигать студенты. Что ещё хуже, нормализация безграмотности поощряет студентов, вместо того чтобы их учить», — цитирует академика The Times.