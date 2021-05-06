France info: «искажение языка или шаг к равноправию полов» — во Франции не утихают споры о гендерно-инклюзивной грамматике

Французские политики и жители страны продолжают спорить о необходимости отражения современных представлений о равноправии полов в письменном языке, сообщает France info. Пока одни представители власти переписывают документы, включая в них феминитивы и гендерно-нейтральные окончания, другие добиваются запрета этой искажающей французский язык практики на законодательном уровне, отмечается в репортаже.

Господин мэр правит ближайший выпуск муниципального информационного бюллетеня, центральной темой которого стало равенство полов. Он решил обратиться к своим подопечным, используя гендерно-инклюзивное написание. Под его пером слова, относящиеся к мужчинам и женщинам, получают одновременно окончания мужского и женского рода. На его взгляд, первое правило грамматики, изучаемое в начальной школе, олицетворяет сексизм.

КРИСТИАН МЕТЭРИ, мэр коммуны Аркёй от партии «Европа экология Зелёные»: Эта всем известная фраза: «Мужской род имеет преимущество перед женским» выражает крайнюю степень агрессии по отношению к женщинам. То, что мы учим в школе: «мужской род имеет преимущество перед женским» — это не только грамматическая конструкция.

В рамках гендерно-инклюзивного написания для названия профессий могут использоваться феминитивы: «автор» может превратиться в «авторку», «граждане» во множественном числе — в «граждан_ки», а личные местоимения третьего лица мужского рода — использоваться вместе с местоимениями женского рода или заменяться гендерно-нейтральным аналогом. По словам редактора муниципального информационного бюллетеня, эту грамматику порой приходится изобретать самим.

ВИКТОР САЛИСЕТИ, редактор муниципальной газеты коммуны Аркёй: Это всё ещё в большей или меньшей степени эксперимент, поскольку Французская академия пока не приняла решения по этому вопросу. Мы вынуждены адаптироваться, искать в интернете, в учебниках, задавать вопросы на форумах, иногда и придумывать самим. Создаётся впечатление, что мы придумываем слова.

Жители коммуны Аркёй по-разному воспринимают инициативу мэра.

МУЖЧИНА: Я считаю, что это хорошо для всех и для того, чтобы стереть различия между женщинами и мужчинами, чтобы один пол не был сильнее другого.

ЖЕНЩИНА: Это из-за желания добриться равноправия между полами. Не знаю, перейдут ли к такому написанию в обязательном порядке…

МУЖЧИНА 2: Не представляю себе, к примеру, классическую литературу, переписанную по гендерно-инклюзивным правилам.

Мнения политиков по поводу гендерно-инклюзивного написания также разделились. Этот депутат партии «Вперёд, Республика» хочет запретить его использование в административных документах, поскольку, с его точки зрения, инициатива активистов искажает французский язык.

ФРАНСУА ЖОВИЛЕ, депутат партии «Вперёд, Республика» от департамента Эндр: Французский язык складывался веками. Разумеется, его нельзя считать застывшим, однако когда мы начинаем писать по правилам гендерно-инклюзивной грамматики, мы отрезаем письменный язык от разговорного. Кроме того, существует много людей, которые его не понимают.

Но даже в рядах представителей парламентского большинства нет единогласия по этому вопросу. Для некоторых коллег депутата по партии, запрет на инклюзивное написание представляет слишком консервативное видение.

СОНЯ КРИМИ, депутат партии ««Вперёд, Республика» от департамента Манш: выйти с предложением законопроекта, который, похоже, противоречит идеям партии «Вперёд, Республика», то есть прогрессистской партии в отношении прав женщин — я думаю, что это значит идти против посыла абсолютного большинства…

ИЗАБЕЛЬ РОШ, депутат партии ««Вперёд, Республика» от департамента Мозель: Признаюсь, я этого не понимаю и даже не принимаю. С моей точки зрения, это регресс.

У этого законопроекта мало шансов на включение в повестку дня Национальной Ассамблеи, но депутаты, взявшие на вооружение эту тему, твёрдо намерены сделать её политическим маркером.

Дата выхода в эфир: 04 мая 2021 года.