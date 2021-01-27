ABC: «отразит историю и разнообразие страны» — в США на 20-долларовой купюре появится темнокожая женщина

В США приняли решение ускорить выход купюры достоинством в $20 с портретом темнокожей активистки Гарриет Табмен вместо седьмого президента Эндрю Джексона, сообщает ABC News. В администрации президента Джо Байдена полагают, что новый дизайн банкноты лучше отразит историю и разнообразие США.

В администрации президента Джо Байдена объявили, что вернутся к идее поместить на 20-долларовую банкноту портрет темнокожей женщины — активистки Гарриет Табмен, боровшейся за освобождение рабов в США, сообщает ABC News. На купюре она должна заменить седьмого американского лидера Эндрю Джексона.

«Важно, чтобы наши банкноты — наши деньги — отражали историю и разнообразие нашей страны, и имидж Гарриет Табмен, которая украсит новую 20-долларовую банкноту, несомненно, будет отражать это», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, в настоящий момент администрация президента изучает возможность ускорить работу по данному вопросу.

Пресс-секретарь также отметила, что в Министерстве финансов, которое при Байдене впервые в истории возглавила женщина, Джанет Йеллен, уже поддержали усилия Белого дома.

«Министерство финансов предпримет шаги, для того чтобы возобновить усилия по размещению Гарриет Табмен на новых 20-долларовых купюрах», — приводит ABC News слова Псаки, которая добавила, что детали относительно сроков реализации инициативы будет сообщать ведомство.

Член палаты представителей от штата Огайо Джойс Битти также объявила, что вновь внесёт в конгресс законопроект, согласно которому каждая 20-долларовая банкнота с 2024 года должна печататься с портретом Табмен.

Как отмечается на сайте телеканала, идею разместить портрет Табмен на банкноте обсуждали ещё в 2016 году при президенте Бараке Обаме. Тем не менее администрация президента Дональда Трампа приняла решение отложить инициативу на 2028 год. Так, во время избирательной кампании 2016 года Трамп назвал её «чистой политкорректностью». В 2019 году бывший министр финансов Стивен Мнучин впоследствии приостановил реализацию плана.