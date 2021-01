USA Today: «исцелит страну» — в конгрессе предложили сделать песню темнокожих гимном США

Видный конгрессмен-демократ Джеймс Клайбёрн намерен добиться того, чтобы популярная в афроамериканском сообществе песня Lift Every Voice and Sing («Возвысь свой голос и пой») стала гимном США. По словам политика, в случае успеха его идея поможет сплотить страну после столетий расовых разногласий, пишет USA Today.

Американский конгрессмен-демократ от округа Колумбия Джеймс Клайбёрн хочет, чтобы песня о вере и стойкости, долгое время почитавшаяся в темнокожем сообществе, стала национальным гимном США. По его мнению, она поможет объединить страну после столетий расовых распрей, пишет USA Today.

Уже на этой неделе Клайберн планирует предложить сделать гимн афроамериканцев Lift Every Voice and Sing («Возвысь свой голос и пой») гимном страны. По его задумке, песня должна получить особое место наряду с The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами»), поясняет издание.

«Я думаю, что сделать его национальным гимном — значит сплотить страну. Это бы сказало людям: «Вы поёте не отдельный национальный гимн, а национальный гимн страны», — предполагает Клайберн, который является самым высокопоставленным темнокожим американцем в конгрессе. — Этот жест сам по себе был бы актом исцеления. Каждый сможет идентифицировать себя с этой песней».

Lift Every Voice and Sing занимает заметное место в афроамериканской культуре и истории. Темнокожие жители США десятилетиями исполняли её на школьных спектаклях, церемониях награждения, выпускных и церковных службах. По мнению Клайбёрна, пришло время спеть его и в других сообществах.

«Я всегда скептически относился к его раннему названию — «негритянский национальный гимн». У нас должен быть один национальный гимн, независимо от того, чёрный вы или белый, — рассуждает Клайбёрн. — Поэтому, чтобы отдать должное песне, мы должны назвать её национальным гимном».

Эта инициатива выдвигается на фоне социальных волнений, охвативших Соединённые Штаты, в том числе протестов против убийств полицией безоружных темнокожих, а также разрушительного воздействия нового коронавируса на цветные сообщества. Она также происходит сразу после нападения сторонников президента на Капитолий, в результате которого погибли пять человек, обращает внимание USA Today.

Между тем некоторые эксперты и историки сомневаются в успехе затеи Клайбёрна. По их мнению, его предложение скорее имеет символическое значение и едва ли решит системные проблемы, от которых страдают цветные сообщества.

«Для темнокожих этот шаг будет символически значимым, но в более широком смысле он не приведёт к тому, что у людей на столе появится еда, а их зарплата увеличится», — отмечает политолог из Университета Говарда в Вашингтоне Майкл Фаунтрой.

По признанию Фаунтроя, его беспокоит, что некоторые люди, особенно афроамериканцы, могут переоценить важность символических побед и подменить ими более важные структурные изменения. «Я не хочу, чтобы это произошло в данном случае», — говорит он.

Однако Клайбёрн настаивает, что его усилие имеет не только символическое значение. По словам конгрессмена, он стремится придать Lift Every Voice and Sing вес в качестве национального гимна. «Это очень популярная песня, которая глубоко укоренилась в истории страны», — заявляет он.

Стихотворение Lift Every Voice and Sing было написано в 1899 году лидером Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) Джеймсом Велдоном Джонсоном. Его брат Джон переложил слова на музыку. С тех пор она стала официальным гимном организации и в дальнейшем часто исполнялась популярными музыкантами, включая Beyoncé.

«Песня была написана в другой неспокойный период для афроамериканцев», — говорит архивист Университета штата Алабама Ховард Робинсон. Темнокожих американцев линчевали. В стране закрепились ограничивающие их в правах законы Джима Кроу.

«Песня не романтизирует прошлое Америки», — отмечает Робинсон. По его словам, она позволяет более критично взглянуть на историю страны. В то же время архивист обращает внимание, что в Lift Every Voice and Sing есть место оптимизму. Например, в ней упоминается о «надежде, которую принесло нам настоящее».

По словам сторонников идеи, превращение песни в национальный гимн для всех граждан США — один из способов признать тяжёлое положение афроамериканцев и системный расизм, с которым они сталкиваются. «Сейчас самое подходящее время», — считает Робинсон. Он напоминает, что песню пели на некоторых протестах Black Lives Matter, которые вызвали резонанс прошлым летом в Америке и во всём мире.

«С тех пор как я попал в конгресс, я пытался набраться смелости, чтобы вынести (на рассмотрение конгресса. — ИноТВ) национальный гимн, — сказал Клайбёрн на встрече с цветными журналистами в этом месяце. — Я надеюсь дожить до того момента, когда он (законопроект. — ИноТВ) будет принят».

Конгрессмен утверждает, что его предложение не призвано умалить существующий государственный гимн. По словам Клайбёрна, он поёт «Знамя, усыпанное звёздами» и до сих пор с теплотой вспоминает, как давным-давно играл его на кларнете.

С 1973 года в конгресс было внесено шесть законопроектов о статусе песен, в том числе God Bless America («Боже, благослови Америку») и America The Beautiful («Прекрасная Америка»). Их предлагали сделать национальным гимном, но ни одна из них так и не получила одобрения, заключает USA Today.