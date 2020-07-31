Корреспондент: школьников Киева обяжут начинать день с гимна Украины

Киевский городской совет поддержал проект решения о ежедневном исполнении гимна Украины в столичных школах. Как пишет Корреспондент, депутаты считают, что такая инициатива будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.
В киевских школах каждый день будет начинаться с гимна Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил депутат Киевсовета от партии «Свобода» Олег Бондарчук на своей странице в Facebook.
«Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — подчеркнул он и поблагодарил Тараса Мацюка, который выступил одним из авторов инициативы.
В то же время другой депутат Игорь Мирошниченко сообщил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.
«Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединённых Штатах», — написал он.
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