СТРАНА: украинским школьникам рассказали, как СССР «оккупировал» половину Европы

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович провёл онлайн-урок, на котором рассказал школьникам про историю Второй мировой войны. Однако, как пишет «СТРАНА», это было мало похоже на урок: война у Дробовича получилась исключительно продуктом агрессии Германии и Советского Союза, который в итоге «оккупировал» половину Европы.

12 мая украинским школьникам 8-11 классов провели онлайн-урок по истории Второй мировой войны, который читал глава Института национальной памяти Антон Дробович. Однако, как пишет «СТРАНА», на урок это было мало похоже: видео, скорее, напоминало сборник идеологем, приправленных отдельными историческими событиями, а чаще — их тенденциозными трактовками.

Война у Дробовича получилась исключительно продуктом агрессии двух тоталитарных режимов – Германии и Советского Союза, который после войны «оккупировал» ещё и пол-Европы.

Урок «Вторая мировая война: украинское измерение» начался с картинки подписания пакта Молотова — Риббентропа с понятным намёком на то, кто начал всемирную бойню. Но предварительно Дробович начал обсуждать Первую мировую и её невыученные уроки, которые и привели ко Второй мировой.

Дробович рассказал, что итогами первой войны оказались недовольны многие страны — в том числе Германия. Преподаватель описал страдания немцев после Версальского мира, по результатам котого на страну налагались большие репарации. Однако, отмечает автор материала, Дробович не говорит о репарациях: у него страдания немцев идут как бы сами по себе, и никакой вины Германии в этом нет.

Именно это национальное недовольство, по словам главы Института нацпамяти, и стало причиной прихода Гитлера. Дробович делает акцент, что примерно в это же время у власти в СССР утверждается Сталин, и между странами начинаются «довольно специфические отношения».

«То есть уже в начале глава Института нацпамяти начинает объединять нацистов и коммунистов. Хотя у Гитлера отношения складывались до 1939 года намного лучше с государствами Западной Европы, а также США. А СССР и коммунистов вообще нацисты считали своими главными врагами», — отмечает автор материала.

Дальше Дробович рассказал, как Гитлер начал «внезапно» восстанавливать вооружённые силы, всячески избегая темы, почему западные союзники из Антанты дали нацистам создать армию — хотя они могли легко этот процесс подавить в зародыше.

Но когда тема подошла к аннексии Австрии и захвату Чехословакии, объяснить нейтралитет Запада всё же пришлось. И объяснение последовало достаточно интересное.

«Они не хотят вмешиваться и начинать войну. Еще свежими для них были воспоминания о Первой мировой», — заявил Дробович.

Также он объяснил и Мюнхенский сговор 1938 года, в результате которого немцы и дружественные им страны разорвали Чехословакию: его заключили для того, чтобы умиротворить Гитлера.

Кроме того, Антон Дробович ни разу не упомянул, в чём состояла идеология нацистов. Он только рассказал, как они обещали немцам снова сделать Германию великой и возродить её.

«А ведь Адольф Гитлер ещё до прихода к власти чётко обозначил свои внешнеполитические ориентиры: захват жизненного пространства на Востоке. А также обрисовал свою расовую теорию. То есть «умиротворял» Запад не просто реваншиста, а настоящего, открытого расиста, который был одержим идеей превосходства и войны — причём войны со славянами, которых считал недочеловеками, а не с близкой по духу Европой. Что могло в принципе и Англию, и Францию вполне устраивать, поскольку их отношения с СССР безоблачными назвать было нельзя», — пишет автор статьи.

Далее Дробович дошёл до пакта Молотова — Риббентропа, который он назвал «сговором тоталитаризмов».

«Этот сговор между тоталитарными режимами был ступенькой к началу всемирной войны», — анализирует Антон Дробович пакт Молотова — Риббентропа, которым Германия и СССР разделили Польшу.

«Советский Союз вступает в войну на стороне нацистской Германии», — делает вывод преподаватель.

По мнению Дробовича, это ломает «концепцию Великой Отечественной войны» — то есть СССР изображается агрессором. При этом учитель и сам говорит, что советские войска вступили на территорию Польши только через 17 дней после немецкого вторжения. Правда, он не упоминает, что в этот момент польская армия была разгромлена, а правительство страны бежало, и польское государство исчезло как таковое.

После критики в адрес Москвы и на отрезке 1939 года Антон Дробович вспоминает, что у Германии была расовая политика и холокост. При этом он через минуту снова вспоминает СССР и говорит, что похожие вещи происходили и там.

Дальше школьникам рассказали, что «отношения СССР и Германии портятся», и последняя нападает на Советский Союз. Но вместо того чтобы заклеймить агрессора, Дробович атакует СССР и говорит, что термин «Великая Отечественная война» к этим событиям неприменим.

«Её правильнее назвать немецко-советская война. И вот два тоталитарных режима начинают воевать между собой», — рассказал Дробович.

«Непонятно, откуда взялась эта новая в исторической науке война. По факту к тому времени она уже прочно стала мировой. Формально СССР с началом этой войны стал союзником той же Британии, и родилась антигитлеровская коалиция. Со слов же главы Института нацпамяти выходит, что войну развязали две очень плохих страны, а остальные брезгливо смотрели на них со стороны и жили мирной демократической жизнью», — комментирует повествование Дробовича автор статьи.

В конце своего выступления Дробович с негодованием отметил, что, изгнав немцев с территории СССР, красная армия не повернула назад, а пошла дальше, захватывая территории других стран.

«Таким образом, освободив Европу, Советский Союз оккупировал её», — подвёл итог урока глава Института нацпамяти.