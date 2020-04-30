Times: российские офицеры лишатся каракулевых шапок по инициативе Путина

Офицеры российской армии больше не смогут щеголять в каракулевых головных уборах, поскольку президент Владимир Путин хочет сократить военные расходы, пишет The Times. В рамках предложенных российским лидером реформ по сокращению бюджета военное командование должно перейти на униформу с головными уборами из более дешёвого меха. А прежняя форма останется лишь у ФСО (службы охраны президента) и Национальной гвардии, отмечается в статье.

Высокопоставленные офицеры российской армии и флота вскоре будут лишены каракулевых шапок — важного «статусного атрибута», к которому когда-то с благоговением относились советские чиновники, сообщает The Times. В соответствии с реформами, предложенными российским президентом Владимиром Путиным для сокращения армейских расходов, всем старшим офицерам больше не будут выдавать такие шапки. Их заменят на более дешёвые головные уборы, говорится в статье.

Дело в том, что каракулевая шапка, сделанная из густого плотного меха с тугими завитками, стоит в несколько раз дороже, чем шапка из меха кролика, поясняет автор. Каракулевые шапки делают из шкурок ягнят каракульской породы, которая была выведена в Средней Азии. При этом для производства этого меха снимают шкурки только с новорожденных ягнят в возрасте двух или трёх дней, или даже с выкидышей и недоношенных ягнят. В советские времена головные уборы из каракуля были одними из самых престижных и востребованных, наряду с шапками из меха бобра и норки или из шкуры оленя, пишет The Times.

Сам президент Путин, который одновременно является главнокомандующим Вооружёнными силами России, раньше уже несколько раз появлялся в каракулевых шапках на торжественных мероприятиях, сообщается в статье. В частности, в 2000 году, когда Путин инспектировал учения Северного флота, на нём была шапка военно-морского офицера, отделанная золотым шитьём. А на торжественной церемонии на космодроме Плесецк четыре года спустя он появился в чёрной каракулевой шапке-ушанке. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов также были в каракулевых шапках на торжественной церемонии прощания с российским лётчиком, погибшим в Сирии в 2018 году, отмечает The Times.



Однако теперь в рамках реформ по сокращению бюджетных расходов, которые были предложены президентом Путиным, российскому военному командованию (в том числе генералам, адмиралам, полковникам и капитанам первого ранга), больше не будут выдавать каракулевые шапки. Вместо них они будут обязаны носить головные уборы из более дешёвого меха или овчины, поясняется в статье. А традиционные чёрные или серые шапки с коротким козырьком и кожаным верхом смогут по-прежнему носить только старшие офицеры ФСО (службы охраны президента России) и Национальной гвардии, заключает The Times.