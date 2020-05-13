Guardian: ради вида на Акрополь афинской гостинице приказали снести два этажа

По решению суда владельцам пятизвёздочного отеля в Афинах придётся избавиться от двух верхних этажей, которые загораживают жителям города вид на его главную достопримечательность — древний Акрополь, пишет The Guardian. Эта знаковая победа для активистов, которые защищают исторический облик города от многоэтажных гостиниц.
Центральный археологический совет (KAS) предписал пятизвёздочному отелю в Афинах избавиться от двух этажей, чтобы не загораживать вид на Акрополь, сообщает The Guardian. Жители города приветствовали такое решение, которое является знаковым для греческого законодательства. «Акрополь — это наше сердце и наша душа, неотъемлемая часть нашего культурного наследия, — заявил мэр Афин Костас Бакояннис. — Очень важно, чтобы каждый мог им наслаждаться».
Как рассказывает издание, десятиэтажная гостиница, которая принадлежит греческой компании по производству матрасов Coco-Mat, открылась меньше года назад и указывает «потрясающую террасу» в своих рекламных буклетах. Возмущённые афиняне более года протестовали против возведения «громадных» многоэтажных домов рядом с памятником V века до н.э. В апреле жители Макрияни — района к югу от Акрополя — запустили онлайн-петицию с требованием к правительству защитить исторический объект. За несколько дней её подписало 23 тыс. человек. В ответ на протесты по видеосвязи созвали Центральный археологический совет — и через шесть часов эксперты единодушно постановили, что стоившее несколько миллионов евро здание необходимо сделать ниже, чтобы защитить символ западной демократии.
На прошлой неделе верховный суд Греции — Государственный совет — также вынес решение о том, что новые здания в районе Акрополя не должны превышать 21 метр. Ранее суд отозвал разрешение на стройку ещё более огромной гостиницы в Макрияни с тремя подземными парковками и бассейном на крыше. В 2012 году в разгар экономического кризиса новые правила разрешили строить высокие здания, если они отвечают экологическим стандартам — за такую возможность ухватились инвесторы. Защитники города отмечают, что строительство многоэтажных гостиниц у подножия холма создают вокруг него эффект «стены из высоток».
Как и другие активисты, Костас Бакояннис считает, что вид на историческое сооружение не должен быть прерогативой немногих избранных. По его словам, именно возможность увидеть Акрополь из любой точки города — будь то бедный или богатый район — является отличительной чертой греческой столицы. В то же время мэр города предостерёг от возложения вины на бизнесменов, чьи инвестиции жизненно необходимы стране для восстановления после эпидемии коронавируса, пишет The Guardian.
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